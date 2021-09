Mañanera de AMLO: PRI amaga a Quirino Ordaz ante ofrecimiento de Embajada en España, critica López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) haya amenazado con quitarle la militancia a Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, si decide aceptar la propuesta del gobierno federal sin que lo apruebe la fuerza política.

Estoy invitando a dirigentes, servidores públicos de todos los partidos, buscando desde luego que sea gente bien valorada después de que termine su gobierno”, dijo.

Y puso de ejemplo el caso de Quirino Ordaz para ser Embajador de México en España.

AMLO: Se enojaron porque se invitó a Quirino Ordaz

“Se enojaron mucho, no sé porqué, porque no va a representar un partido, no va a renunciar él a su militancia, no le estábamos poniendo como condición de que renuncie a sus militancia, es inmoral, cada quien puede tener su manera de pensar, militancia, creencias y la representación de México en el extranjero. No tiene que ver con partidos, es una representación del Estado de mexicano, no es nada más del gobierno o del Ejecutivo, inclusive del Presidente”, dijo.



López Obrador consideró que “ojalá se rectifique esta postura” del PRI sobre la invitación al gobernador priista.



“Ojalá se rectifique esa postura, porque no debe actuase de esa forma. Los dirigentes de los partidos cómo van amenazar a un militante si toma una decisión de ayudar en el desarrollo del País o representar a México en el extranjero, porque si fuese algo indebido, una proposición indecorosa a lo mejor, hasta la expulsión, pero si se trata de ayudar al País”, indicó.

AMLO continuará invitando gobernadores

El mandatario reconoció que las relaciones de México con España “no son buenas” y que “estamos esperando que mejoren”.



“Consideramos que va ayudar mucho Quirino Ordaz y sí vamos a seguir invitando a otros gobernadores y dirigentes que han hecho un buen trabajo”, añadió.



Recordó que también invitó a su gobierno, sin mencionar el cargo, a Antonio Echavarría, gobernador de Nayarit.