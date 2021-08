Mañanera de AMLO: “No seré rehén de nadie”, López Obrador ingresa a zona militar tras horas retenido en su auto por la CNTE

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente ingresó a las instalaciones del Ejército Mexicano en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, donde permanecía retenido en su vehículo ante una protesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado (CNTE) de Chiapas.

El diario Reforma informó que alrededor de las 8:15 horas, la camioneta de López Obrador pudo pasar a la Séptima Zona Militar cuando la “mañanera” había concluido.

De acuerdo con el diario, ingresó entre gritos de “no nos olvides” de personal médico que busca la basificación o que continúen sus contratos y jóvenes normalistas.

No seré rehén de nadie: AMLO

El presidente aseguró que no será rehén de nadie ni de grupos de interés y que se quedará en su vehículo hasta que le permitan el paso.

Yo estaba a punto de llegar a este cuartel general de la Secretaría de la Defensa en Tuxtla para participar en la reunión de 6 a 7 de la mañana de seguridad, pero a la entrada del cuartel un grupo de maestros de la CNTE de Chiapas nos impidieron la entrada bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverles sus demandas”, dijo.

Y expresó: “Esto no lo puedo permitir, porque no puede ser el Presidente de México ser rehén de nadie, hemos atendido a los maestros y los hemos atendido. He hablado con la CNTE en 10 ocasiones, esto no tiene que ver con las bases”.

López Obrador informó que a manera de protesta de su parte se quedará en su auto y llamó a la bases de la CNTE a analizar si ese es el trato que se merece.

“No puedo someterme a intereses creados”: AMLO

“Yo no puedo someterme a ningún grupo de intereses, decido permanecer aquí, no voy a entrar por la fuerza, no son verdaderamente muchos, podría yo entrar y llevar a cabo la conferencia, pero decidí no hacerlo. Es como una protesta de mi parte, para que estos grupos no abusen, esto que están haciendo es completamente ilegal, indebido, tienen derecho a manifestarse y los vamos a respetar”, dijo.

Afirmó que permanecerá en el lugar “el tiempo que sea necesario” y pidió a la población no impacientarse pues él ya está acostumbrado.

A mí me gustaría que las bases de los maestros de Chiapas analicen esta situación, si es correcto lo que están haciendo y si yo merezco que se me dé este trato. Vamos a estar aquí el tiempo que sea necesario, le pido a la gente que no se impaciente y no se preocupe de nada, estoy tranquilo”, indicó.

Gira de AMLO

El mandatario afirmó que se quedará en su auto por la “dignidad de la investidura presidencial” y que continuará su gira de fin de semana si los manifestantes lo permiten.