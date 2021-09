Mañanera de AMLO: No preocupa a López Obrador que le insulten, que le llamen “el loco de Macuspana”, recuerda insultos que proferían a Miguel Hidalgo

CIUDAD DE MÉXICO.- Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le preocupa que desde los canales de comunicación del Estado le llamen “el loco de Manucuspana”, porque a Miguel Hidalgo y Costilla también le llamaban “locura”.

El mandatario fue cuestionado durante la conferencia matutina que desde la televisión del Estado se le critique y le llamen “el loco de Macuspana”.

Sí, pero no me preocupa para nada, le voy a poner algo, para que vea porque no me preocupa…y desde luego no me puedo comparar ese es un hombre inmenso, un gigante: el cura Hidalgo”, dijo.