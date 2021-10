Mañanera de AMLO: No hay venganza política en contra de Rosario Robles: “eso es inmoral, es indigno”, declara López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que de su parte haya venganza en contra de Rosario Robles Berlanga.

Creo que es una decisión del Poder Judicial, de los jueces, de ellos depende y por lo que corresponde al Ejecutivo no ninguna venganza”, dijo durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Hija de Rosario Robles acusa venganza política

Luego de que el juez federal confirmó la prisión preventiva justificada en contra de la ex secretaria de Desarrollo Social, su hija Mariana Moguel Robles acusó de que se trata de una venganza política, debido a que no hay pruebas en contra de ella.



Moguel Robles se quejó de que mientras otros cenan en restaurantes lujosos, refiriéndose a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), su madre seguirá su proceso en prisión.

No hay venganza contra Rosario Robles, es inmoral, indigno: AMLO

López Obrador fue cuestionado sobre las declaraciones de la hija de Rosario Robles.



“Nosotros no hacemos eso, eso es inmoral, es indigno, eso le resta a cualquiera autoridad. Para nosotros lo más importante es la autoridad moral, de parte del Ejecutivo no hay persecución a nadie, no se denuncia a nadie por consigna política y estos asuntos los trata en primera instancia la Fiscalía, que es un poder autónomo y luego el poder Judicial, los jueces”, contestó.





El mandatario negó tener injerencia en jueces y magistrados, pues así funcionaba el “ antiguo régimen”.



“Esto viene de lejos, esto se arraigó con el porfiriato, él era el poder de los poderes y de ahí viene la simulación política”, dijo.