Mañanera de AMLO: “No debemos convertirlos en víctimas”, López Obrador anuncia que no perseguirá ex presidentes que saquearon a México.

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ningún ex presidente de México será perseguido por cuestiones políticas.

Durante su conferencia matutina, el mandatario indicó que aunque saquearon “muchísimo durante el periodo neoliberal”, su fuerte, no es la venganza.

No es mi fuerte la venganza, ningún ex presidente de México será perseguido por cuestiones políticas, no necesitamos de eso”, dijo.

No se debe convertir a expresidentes saqueadores en víctimas: AMLO

López Obrador consideró que no se les debe convertir en víctimas, luego del saqueo.

“Yo considero que no debemos convertirlos en víctimas, porque es el colmo, después de todo lo que hicieron, que no aceptan, que no reconocen, que no actúan con autocrítica, con humildad de todo el daño que causaron”, dijo.

AMLO destaca que su Gobierno no requiere venganza para legitimizarse

Y agregó: “¡imagínense que pasen a sentirse perseguidos!”.

El mandatario destacó que su administración no requiere venganza para legitimarse, como lo hizo el ex presidente Carlos Salinas de Gortari después “del fraude electoral”.

“Y así otras cosas, lo espectacular: ‘vamos a detener a El Chapo y al mismo tiempo tenían acuerdos, como está demostrado”, añadió.