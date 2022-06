Mañanera de AMLO: Niega López Obrador denuncias de “cobro de piso” del crimen organizado a iglesias de Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador negó reportes sobre el “cobro de piso” por parte del crimen organizado a parroquias de Jalisco y advirtió que hay que tener cuidado “porque puede no ser cierto”.

No sabía, no tengo reportes, no tenía reportes, hay que tener cuidado, puede no ser cierto o puede no ser un asunto generalizado, todos los días estoy aquí y recorro el País y es la primera vez que lo escucho”, contestó al ser cuestionado sobre el tema durante su conferencia de prensa matutina.