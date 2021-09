Mañanera de AMLO: Militares no entregan migrantes a crimen organizado, “eso posiblemente se daba antes”, señala López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- Los militares no han entregado a migrantes al crimen organizado, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre supuestas denuncias sobre abusos en contra de la población migrante.

No hay una sola denuncia de que militares, esto quiero que quede claro para no mentir; de que militares hayan entregado a migrantes a la delincuencia, eso no existe”, contestó.