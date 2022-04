Mañanera de AMLO: López Obrador propone voto electrónico en todo el País

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-Habilitar el voto electrónico en todo el País propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina el mandatario dijo que si se contara con un Consejo confiable en el Instituto Nacional Electoral (INE), podría explorarse la posibilidad del voto electrónico.

Si vamos a tener un Consejo confiable, porque va a haber una elección; que no sean representantes de grupos de intereses creados, sino auténticos, verdaderos ciudadanos. Si va a haber gente confiable, explorar la posibilidad del voto electrónico, esto no se puede dar en las actuales circunstancias porque no hay confianza”, indicó.