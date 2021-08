Mañanera de AMLO: López Obrador presenta nuevo libro “A la Mitad del Camino”

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su libro “A la mitad del Camino” durante su conferencia matutina y lo recomendó especialmente a sus adversarios.

Lo recomiendo en especial a nuestros adversarios para que conozcan nuestras razones, nuestros argumentos de lo que estamos llevando a cabo”, dijo.

Libro recoge pensamiento en 2 años 9 meses de Gobierno

El mandatario afirmó que en el libro se recoge su pensamiento en sus primeros dos años y 9 meses de gobierno.

“La política es acción y pensamiento; les aseguró que no se van aburrir, no van a bostezar, les va a gustar, aún cuando no estemos de acuerdo”, indicó.

Trump en el libro de AMLO

La semana pasada el mandatario dio a conocer que su nuevo libro dedica un capítulo para narrar su relación con el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump.



“Este fin de semana aparece mi nuevo libro ‘A la mitad del Camino’ y en un capítulo me dedico a describir cómo fue la relación con el presidente Donald Trump, todo lo que se trató”, explicó.



destacó que “ahí va a quedar claro cuál es es nuestra política y cómo afortunadamente con el presidente (Joe) Biden hemos podido entendernos”.: el primero, sobre el presente; el segundo, aborda la política exterior; el tercero, lo dedica a sus opositores y el cuarto sobre el porvenir, destacó hace unas semanas.