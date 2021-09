Mañanera de AMLO: López Obrador no quiere calles ni estatuas con su nombre, lo establece en su testamento

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no quiere calles ni estatuas a su nombre.

Explicó que el culto a la personalidad es de otros tiempos.

Tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente”, declaró AMLO.

No rendir culto a personalidades

"Sobre las estatuas, pues sólo las que tienen que ver con nuestra cultura, porque ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades”, expuso.

El mejor homenaje que se le puede rendir a un dirigente es siguiendo su ejemplo, más no convirtiéndolo en piedra, expresó.

Yo creo que el mejor homenaje que se ofrece a un dirigente, incluso a héroes, heroínas, es siguiéndose su ejemplo, no convirtiéndolos en piedra; lo más importante es eso”, reiteró.

AMLO aprueba cambio de estatua de Cristobal Colón por cabeza Olmeca

El presidente avaló colocar en la Glorieta Colón una cabeza de mujer con rasgos olmecas con las trenzas cruzadas.

Porque a partir de la invasión, hace 500 años, se quiso ocultar el pasado artístico cultural de los pueblos originarios, las grandes culturas del México prehispánico y eso lo tenemos que exaltar", aseveró.

Se presentaron imágenes de la digitalización de cómo será "Tlalli", obra con la que autoridades buscan reconocer a las mujeres indígenas.