Mañanera de AMLO: López Obrador desmiente a El Universal y elogia Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó más de una hora a defender y exaltar la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” de Santa Lucía .

La postura la realiza como respuesta a una nota que El Universal publicó el 8 de septiembre sobre supuestos “moches” a sueldos de trabajadores y aumento de muertes por la obra.

Gustavo Vallejo, general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y responsable de la construcción del aeropuerto, desmintió lo publicado por el medio y llamó a la obra como “la más moderna y completa de Latinoamérica”.

El general de la Sedena aseguró que ningún trabajador del aeropuerto de Santa Lucía tiene que dar moches, ni siquiera tienen una sola queja por quitar el sueldo, como lo asegura una nota de El Universal.

Los salarios tienen dos retenciones, las del ISR para la Secretaría de Hacienda y del Seguro Social para el IMSS, que es el 33 % del pago total.

Vallejo aseguró que al trabajador se le paga el dinero prometido en el contrato, que equivale al 67% del sueldo bruto, mientras que la Sedena aporta 33 % más para pagar impuestos y el seguro social.

López Obrador cuenta con estatuas, calles y colonias en su nombre, dijo que en su testamento ya constató que no quiere nada a su nombre.

Señaló que está en contra del culto a la personalidad porque ya son otros tiempos, solo está de acuerdo con las que tienen nombres relacionados con nuestra cultura.

Tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente”.