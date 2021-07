Mañanera de AMLO: López Obrador descarta afectación al área de San Miguelito ante cuestionamientos de Julio Hernández “Astillero”

CIUDAD DE MÉXICO.- Cuestionado sobre posibles afectaciones por la entrega de desarrollos inmobiliarios en la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no afectará ninguna área protegida esté declarada formalmente o no.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal reiteró que no se ha entregado y no se entregará ninguna concesión para el explotación minera.

Yo jamás he actuado en contra de la gente, en contra del medio ambiente, jamás, en toda mi vida y está claro de que no voy a afectar ninguna área natural sea protegida formalmente o no. Nosotros no vamos a dar ninguna concesión, ningún permiso que vaya contra el medio ambiente. Hasta ahora el día de hoy no hemos actuado de esa manera y no lo vamos hacer por convicción, no somos iguales", dijo el presidente.