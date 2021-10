Mañanera de AMLO: López Obrador dejaría la Presidencia, si en la Revocación de Mandato votan esa opción, aunque no alcance los votos suficientes para ser vinculatoria

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque la Consulta de Revocación de Mandato prevista para el próximo año no logre ser vinculatoria, si la mayoría de los que voten dicen que se vaya, dejará la Presidencia de la República.

Si la gente dice no queremos que continúe el Presidente me voy, sin ningún problema; es más aunque no se llegue al 40%, porque para que tenga efectos vinculatorios, de acuerdo a la ley, tiene que participar el 40% de los ciudadanos, porque si participa el 39% ya no es legal”, dijo.