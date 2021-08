Mañanera de AMLO: López Obrador critica oposición en el Congreso por frenar ley reglamentaria de revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que ayer la oposición frenara en el Congreso de la Unión el convocar a un periodo extraordinario de sesiones para aprobar la ley reglamentaria de la consulta de revocación de mandato.

Llevan dos años sin ley reglamentaria . Ayer todavía no se pudo sacar la convocatoria para un periodo extraordinario y que se apruebe la ley reglamentaria para que a principios de abril se lleve a cabo la revocación de mandato”, dijo.

Ayer el pleno de la Comisión Permanente rechazó la solicitud del grupo mayoritario, pues al bloque que apoya al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), sólo le faltó un voto para lograr que se avanzará.

Los legisladores que votaron a favor fueron 23 y se requerían 24 votos para lograr las dos terceras partes para alcanzar la mayoría calificada.

No quieren, primero todo este bloque conservador, corrupto, reaccionario, se agrupan para que no tuviésemos mayoría en la Cámara de Diputados, porque ahí es donde se aprueba el presupuesto, para atarnos y que el presupuesto ya no se siga destinando a los pobres. Ahí están unidos todos Josefina Vázquez Mota con (Miguel Ángel Osorio) Chong y otros”, dijo.