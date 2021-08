Mañanera de AMLO: López Obrador critica “bombardeo” mediático de contagios Covid en niños, “época de zopilotes”

CIUDAD DE MÉXICO.-En caso de que fallecieran niños por Covid-19, se “alebrestarían” los opositores y predominaría la “época de zopilotes”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con el regreso a clases en puerta, el mandatario criticó el “bombardeo de los medios de comunicación” sobre el contagio de niños en el contexto de la pandemia.

Están hablando ya de contagios de niños; ojalá y nunca pase, toco madera, pero si fallecieran los niños por Covid, ¡no! se alebrestarían los opositores, continuaría el predominio de la época de los zopilotes, los tiempos de zopilotes, así a ese nivel, de irracionalidad y todo por el dinero”, dijo.

López Obrador indicó que “es tanto el bombardeo de los medios oficiosos” que la gente “llega a confundirse”.

Contagios Covid en niños

“Les aseguro que no he visto los medios, porque yo tengo otra manera de infórmame, porque además me tengo que proteger, por salud mental no voy a estar leyendo al Reforma y a El Universal, me protejo, no los he leído”, dijo.

El mandatario pidió exponer la nota de ocho columnas de El Universal que aborda el aumento de contagios por Covid-19 en niños.

El Presidente aseguró que con el regreso a clases su gobierno se encargará de proteger a los estudiantes que regresarán a las aulas a través de protocolos para evitar los contagios.