Mañanera de AMLO: López Obrador cancela conferencia de mañana para ofrecer su Tercer Informe de Gobierno

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su Tercer Informe de Gobierno será mañana a las 10:00 horas en el recinto Juárez de Palacio Nacional.



El mandatario indicó que no habrá conferencia matutina y que el informe estará limitado de forma presencial sólo a los miembros del gabinete por las medidas ante la pandemia Covid-19, pero será transmitido a través de las redes de Presidencia de la República.

No se puede hacer todavía ninguna concentración, mañana vamos a informar al pueblo de México para que escuchen, para que puedan ver este informe”, dijo.

AMLO se dice satisfecho con los logros

López Obrador agregó que se encuentra satisfecho de lo que se ha logrado durante dos años nueve meses de gobierno, aún con los estragos de la pandemia de Covid-19.

En caso de llegar a 2024, indicó, dejará sentadas las bases de la Cuarta Transformación.

“Tenemos futuro, porvenir, estamos optimistas y le digo a la gente que vamos bien, vamos a lograr el propósito de vivir en una sociedad mejor, más justa, más noble, más igualitaria”, dijo.

Sobre el “tramo que falta”, “hay que ver qué dice la gente” en la revocación del mandato de marzo del próximo año, precisó.

Conciencia tranquila: AMLO

“Estoy satisfecho con lo que hemos logrado, me podría ir tranquilo con mi conciencia porque ya hay cosas que son irreversibles, para no ser tan tajantes, casi irreversibles: ¿cómo le darían marcha atrás a la entrega de la pensión de los adultos mayores?, aunque los conservadores no quieran, no les gusta, si ya se elevó a rango Constitucional, si ya es un derecho”, indicó.

López Obrador cuestionó cómo dar marcha atrás a la entrega de becas a estudiantes de familias pobres y a otras medidas que ya están en la Constitución.