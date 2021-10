Mañanera de AMLO: López Obrador buscará desaparecer Delegaciones federales; habrá trato directo con gobernadores

CIUDAD DE MÉXICO.-El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que desea que ya no exista la figura de los delegados federales en los estados.

Al ser cuestionado sobre la reunión que sostuvo ayer con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, el mandatario sostuvo que realizará reuniones con todos los gobernadores electos para revisar la situación financiera de cada entidad y poder coordinarse directamente la Federación con cada entidad.

Lo cierto es que no queremos ya que haya delegaciones de las dependencias federales, porque abundaban, se han ido quitando y todavía no terminamos de llevar a cabo esta reforma administrativa, porque hay delegaciones que no tienen razón de ser. Antes las usaban para dar premios de consolación política”, dijo.