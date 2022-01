Mañanera de AMLO: López Obrador asegura que en su gobierno no tienen influencia sus hijos y no existen contratos a recomendados

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no tienen influencia sus hijos y no hay contratos a recomendados de ellos, luego de que el fin de semana se diera a conocer que su José Ramón López Beltrán, hijo del mandatario, viviera en una casa lujosa en Houston, Texas.

Este fin de semana salió el escándalo de que un hijo José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston, queriendo equiparar, diciendo son iguales, es lo mismo, dónde está la austeridad. Carmen Aristegui casi lo comparaba con la Casa Blanca”, dijo.

Carlos Loret de Mola y Mexicanos contra la Corrupción difundieron en Latinus que el hijo mayor de López Obrador y su esposa vivieron en una casa lujosa en Estados Unidos que, de acuerdo con su investigación, está a nombre de uno de los presidentes petroleros de Baker Hughes, compañía que sería contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex) y proveedor de la Refinería de Dos Bocas.

“Nada más decir, primero que en este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse, ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno, ni un contrato ni, una recomendación, no somos iguales”, aseguró.

Loret de Mola participó en varios montajes, dice AMLO

López Obrador acusó a Loret de Mola de ser “un mercenario” y de hacer “un escándalo” con la publicación y de haber participado en varios montajes, incluyendo el de Florence Cassez.

“Él estaba y sigue estando al servicio de la mafia del poder, él fue capaz de participar en un montaje de televisión de una ciudadana francesa, era muy amigo de García Luna y desde luego de Calderón, son de ese equipo. Fue capaz de inventar cuando el terremoto lo de la niña Frida Sofía, imagínense eso”, recordó.

El mandatario indicó que cuando Loret de Mola trabajaba en Televisa “y era una potencia”, tenían “de rodillas a todos los servidores públicos”.

AMLO asegura que en su gobierno no tienen influencia sus hijos y no existen contratos a recomendados. Foto: Especial

Brozo era mejor que Loret, afirma

El Presidente comparó a Brozo con Loret de Mola y afirmó que es una “gente preparada, más inteligente” que él.

“Ya lo dije (Loret de Mola), es un golpeador, un mercenario, sin ideales, sin principios, pero Brozo tenía preparación”, precisó.

“Cuando estaba en Televisa tuvo la gentileza de mandarme avisar un día antes, cuando iban a dar a conocer Brozo lo del maestro (René) Bejarano y (Carlos) Ahumada, pero el recado que me mandó a la casa, una tarjeta, ‘mañana va a caer una bomba’ o algo así”, narró.

López Obrador recordó a sus adversarios que la honestidad es lo que estima más importante en su vida, “no me importa, no me interesa el dinero y tampoco tengo tanto apego por el poder”.

“También no todo el que tiene es malvado, hay quien ha hecho su patrimonio con respeto a ley, yo estoy en contra de la riqueza mal habida, me molesta la corrupción, me indigna la corrupción, vamos adelante con la transformación de México, aunque no le guste a Claudio (X. González), a los que se sentían dueños de México, a la prensa vendida y alquilada”, indicó.