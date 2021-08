Mañanera de AMLO: López Obrador aconseja a Ricardo Anaya quedarse en el País y “dar la cara” a las acusaciones de la FGR

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a Ricardo Anaya Cortés a presentarse a declarar ante las autoridades y a no irse del País.



El mandatario negó tener algo que ver con el citatorio de la Fiscalía General de la República (FGR).

¿Y yo por qué? Yo no tengo nada que ver absolutamente, y ahora él cree que echándome la culpa, sintiéndose perseguido que la iba a librar. Yo le contesto por un Twitter lo que debe de hacer, no irse del País, enfrentar su situación; el que nada debe nada teme, hablar con la verdad, si tiene su conciencia tranquila”, dijo.

López Obrador agregó que incluso no afecta ir a la cárcel, cuando se es inocente.

Anaya fue denunciado por sus compañeros: AMLO

“Porque cuando se es luchador social, cuando se lucha por una causa, se puede ir a la cárcel y al contrario de sentirse mal se fortalece un dirigente, ¿cuántos dirigentes han ido a la cárcel y salen?”, incido.

Pero, agregó, “es es un asunto de otro tipo” y envió un mensaje a los jóvenes: “no hay que estar pensando que la política es encaramarse en cargos sin escrúpulos de ninguna índole. La política no es para inmorales, para ambiciosos, es para servir al pueblo”.

El mandatario negó ser él quien persiga a Anaya Cortés, pues quien denunció “hace mucho tiempo” fueron sus “mismos compañeros de partido”.

“Y luego esto se juntó con una denuncia que hizo el ex director de Pemex (Emilio Lozoya Austin) que acusa a ex legisladores y ex dirigente de partidos que recibían dinero para la aprobación de la reforma energética”, dijo.

Ricardo Anaya y su cercanía con Peña Nieto

El Presidente recordó que Ricardo Anaya saltó de ser alguien no muy conocido a dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) y cercano al entonces presidente Enrique Peña Nieto.



Sobre el tweet de Ricardo Anaya en donde indica que le llegó un citatorio para una audiencia en el Reclusorio Norte, el mandatario le recomendó presentarse a declarar y defenderse.



“Eso es lo que tiene que hacer: ir allá y declarar y defenderse, no tengo absolutamente nada que ver, que bien que se va a presentar a declarar ante el juez y que dé la clara, parece que ya está cambiando de opinión y se va a quedar, no se va a salir del País”, dijo.