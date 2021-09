Mañanera de AMLO: Julio Scherer deja Consejería Jurídica, lo releva María Estela Ríos

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Julio Scherer Ibarra deja la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Su cargo lo asumirá María Estela Ríos González, quien ya fue su consejera jurídica cuando fungió como jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

López Obrador resaltó que durante el tiempo que estuvo al frente de la Consejería Jurídica fue el encargado de elaborar las iniciativas de reforma constitucional como la pensión para adultos mayores y becas para estudiantes y niños con discapacidad.

Además destacó que Scherer fue el encargado de elaborar la reforma para la creación de la Guardia Nacional.

El mandatario destacó que Julio le comentó “ya ayudé bastante” y “a otra cosa mariposa”.

He tomado la decisión de invitar como Consejera Jurídica a quien ya me ayudó como Consejera Jurídica cuando me desempeñé como Jefe de Gobierno de la Ciudad”, indicó.