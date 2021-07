Mañanera de AMLO: Guardia Nacional duplicará sus cuarteles

VERACRUZ.- La Guardia Nacional no sólo tendrá 50 mil millones de pesos adicionales para los próximos dos años, sino que incrementará casi al doble sus cuarteles en todo el país.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que los cuarteles de ese cuerpo de seguridad pasarán de 266 a 500 en todo el país.

Vamos también a construir más instalaciones; originalmente eran 266 instalaciones, ya llevamos terminadas un poco más de 180 cuarteles.

Vamos a fortalecer a la Guardia Nacional, a que tenga más instalaciones, ya no van a ser sólo las 266 instalaciones, sino se van a construir cerca de 500 instalaciones de la Guardia Nacional para tener presencia en todo el territorio, que es algo muy importante la presencia territorial, no una corporación que se mueve y va a un estado cuando hay problemas", dijo.

Acompañado por integrantes de su gabinete de seguridad y por el gobernador Cuitláhuac García, el Mandatario rechazó que con su propuesta de integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional se vaya a militarizar el país.

Dijo que en su gobierno las Fuerzas Armadas han actuado de manera profesional y con respeto a los derechos humanos.

Lo importante es valorar los hechos: en el tiempo que llevamos en el gobierno las Fuerzas Armadas no han violado los derechos humanos, en el caso que ha habido muy pocas violaciones las mismas Fuerzas Armadas se han encargado de castigar a los responsables, sin que yo ordenara que se actuara".

Recordó que en Puebla hubo un caso donde unos marinos se excedieron y victimaron a campesinos y de inmediato se actuó, no por denuncia, sino por vocación propia.

Derechos Humanos en México

"Ya el Estado no es violador de derechos humanos, eso ya se terminó. Se tomó la decisión de no apostar a la guerra, que no haya masacres. Si hay enfrentamientos y heridos, ya no se les masacra, se les atiende".

Señaló que a los elementos de la Guardia Nacional se le está formando en el respeto a los derechos humanos, de modo que no va a haber ningún riesgo de excesos de autoritarismo y está desterrada la tortura.

Detalló que 44% de los homicidios en el pasado fin de semana se concentraron en Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Estado de México y Zacatecas.

Apoyo en vacunación por tercera ola

Ante el repunte de contagios de Covid-19, el Presidente afirmó que desde ayer se reforzó la vacunación a mayores de 18 años en cinco estados.

En el caso de Veracruz, Puebla, Guerrero, Chiapas y Oaxaca por tener muchas comunidades alejadas van a tener un tratamiento especial que inicia hoy. En el caso de Veracruz y Oaxaca la Secretaría de la Defensa Nacional entrará a reforzar la vacunación", aseguró.

Explicó que en Chiapas estará a cargo el director del IMSS, Zoé Robledo; en Guerrero será la Secretaría de Marina y en Puebla la Guardia Nacional, en municipios con población menor pero con comunidades dispersas.

Vacuna Cansino para Chiapas

Dijo que se inmunizará con la vacuna CanSino, que es de una sola aplicación, en casi 800 municipios de zonas apartadas de esos cinco estados.

Confió en que a finales de mes se logre inmunizar a 50% de los mayores de 18 años y a finales de octubre esté vacunado todo este sector al menos con una dosis.

El Ejecutivo advirtió que, ante la tercera ola de contagios, no se tomará ninguna decisión de cierres o medidas autoritarias.

Recordó que en el país no hubo toque de queda ni en los peores momentos de la pandemia, porque se actuó equilibrando la libertad con la salud.

"No hay que exagerar con medidas que no ayudan, sino lo que demuestran es un afán autoritario", aseveró.