Mañanera de AMLO: García Vilchis “no sabrá leer, pero la señorita no es mentirosa” destaca López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador bromeó que Elizabeth García Vilchis, encargada de “quién es quién en las mentiras de la semana no sabrá leer, que pero no es mentirosa”.

En la mañanera de este miércoles García Vilchis desmintió al expresidente Felipe Calderón, que afirmaba en un post de Twitter que el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó en un "simulador" en el Aeropuerto Felipe Ángeles.

López Obrador defendió a la encargada de “quién es quién en las mentiras de la semana”, quien ha sido criticada a través de redes sociales por las precisiones que hace, pero además por su lectura accidentada.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Tepic, Nayarit, el presidente López Obrador expresó que García Vilchis no sabrá leer, pero no es mentirosa.

Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa", respondió López Obrador a Calderón, quien en redes sociales pidió a García Vilchis que desmintiera si el presidente de México viajó en un "simulador" en Santa Lucía.