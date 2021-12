Mañanera de AMLO: “Empresarios que cometieron abusos me están ofreciendo disculpas”

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló este lunes que empresarios le han ofrecido disculpas por los abusos que cometieron en sexenios pasados.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que estos empresarios quieren tener otra vez participación en proyectos de gobierno federal con el compromiso, afirmó, de actuar con integridad.

Indicó que por "dignidad" no puede dar a conocer los nombres de estos empresarios que le han ofrecido disculpas.

Dar la espalda al que sufre nada más estar pensando en uno, ¿y dónde está el amor del prójimo? Y dicen es que no, es legal, si, bueno, nada más que hiciste la ley a tu medida, tu apoyaste la reforma energética, tú y tus medios de comunicación ayudaron para cometer este atraco. Es legalizar la corrupción".

AMLO recibe disculpas de empresarios

¿Se los dijo en la reunión (del Consejo Mexicano de Negocios) a la que acudió el pasado jueves?, se le preguntó.

Te puede interesar:

Ya no habrá abusos contra México

Salinas Pliego come con AMLO y otros empresarios

AMLO destaca ayuda de empresarios

"Sí les dije, no así, pero si lo dije, sí puse el ejemplo de que no era posible que se pagaran menos por la luz, eso lo dije, que no era justo y que hay todos teníamos que ayudar y la verdad, la verdad, los empresarios están ayudando mucho, están ayudando y hay algunos que se arrepienten y me está ofreciendo disculpas, nada más por dignidad no puedo decirlo, pero eso habla muy bien de ellos.

"Ofreciendo disculpas no a mi caso, si no al representante del pueblo, por mi investidura, por abusos que se cometieron y quieren ayudar, es decir, quieren tener otra vez participación con el compromiso de actuar con rectitud y con integridad", dijo.