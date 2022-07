Mañanera de AMLO: Delincuentes ofrecieron 10 millones de pesos a soldados en Altar por liberación de jefe criminal: López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que durante el enfrentamiento entre el Ejército y criminales en Altar, los delincuentes ofrecieron 10 millones de pesos por el líder de la banda que fue detenido.

El mandatario puso como ejemplo lo sucedido en Altar el sábado de que su estrategia de seguridad no significa “tolerancia”.

En Sonora detienen a tres delincuentes famosos un grupo de soldados y los tienen sometidos, detenidos y llegan 10 camionetas, 15, en número 60 contra 10. El encargado del operativo, con mucho aplomo, pide apoyo porque les estaban ofreciendo que si soltaban al jefe de la banda no les iba a pasar nada a ellos; les estaban ofreciendo al grupo de militares 10 millones de pesos y llegaron los refuerzos y hubo un enfrentamiento, perdió la vida un oficial del Ejército, pero se detuvo a los delincuentes”, dijo.

El sábado se desató una intensa balacera en Altar e incluso se reportó que los delincuentes bloquearon los accesos a Caborca, Altar y Pitiquito con vehículos y “ponchallantas”.

Operativo en Sonora es ejemplo de estrategia de seguridad

López Obrador puso como ejemplo el operativo en Sonora de que su estrategia de seguridad no significa tolerancia.

“Es muy fácil como dice la canción no estar en ese sitio y desde aquí o desde el púlpito o desde la academia estar diciendo lo que supuestamente debe aplicarse o llevarse a cabo, pero con este ejemplo de Caborca, de Sonora, que voy a pedir que hoy lo informen, lo que quiero dejar de manifiesto que no significa tolerancia o que no se esté actuando”, afirmó.

Y agregó: “¡Claro que estamos actuando! Y hay resultados mejores que antes. Para que quede claro, que se oiga bien, que se oiga lejos: desde que estamos en el gobierno hay una reducción del 30% del delito del fueron federal, hasta en homicidios, que es fuero común, tenemos una reducción del 5%, lo más difícil que encontramos”.