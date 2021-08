Mañanera de AMLO: Consulta popular no logró ser vinculatoria, pero pueden abrir juicios si hay pruebas

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que luego de que la Consulta Popular no lograra el 40% de la participación para ser vinculatoria, no se descarta la posibilidad de que la autoridad actúe en contra de los ex presidentes, siempre y cuando haya pruebas.

Pero no será a través del ejercicio de ayer, pues no se logró el porcentaje requerido para vincularse legalmente.

Yo creo que eso no descarta la posibilidad de que haya juicios, la autoridad tiene en todo el momento el derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales, siempre y cuando haya pruebas y elementos; eso queda abierto”, dijo.

El Presidente contestó a pregunta expresa que si luego de los resultados de ayer dejaría de lado los juicios contra los ex presidentes, que él desde que tomó posesión en diciembre de 2018 se dijo partidario de ver hacia adelante, pero que la población debía tener la oportunidad de decidir.

La Consulta, agregó, “más que nada era para iniciar procesos siempre y cuando se lograra que fuese con una participación de 40% y de esa manera vinculatoria, pero de todas maneras es importante”.

Si se hubiese logrado el 40% de participación de la Lista Nominal, “se tendría que abrir un proceso legal y no se podrían violar derechos humanos de nadie”, precisó.

Consulta popular tuvo participación de 7.74%

La participación de ayer en la Consulta Popular fue de 7.74% y aunque el 97% de los ciudadanos que acudieron a las casillas a votar por un “Sí” a la pregunta planteada sobre juzgar a actores políticos por sus acciones pasadas, no logró ser vinculatoria, es de decir que el resultado sea obligatorio para las autoridades.

Ojalá los legisladores puedan bajar ese 40% o modificar el día de la celebración de la Consulta, originalmente era que se llevara la Consulta el mismo día de la elección”, indicó.

López Obrador llamó a la población a que en marzo del año próximo, en la Revocación de Mandato, haya más participación.

“En marzo tiene que haber mucha más participación, no hace falta la violencia, los gritos, los sombrerazos con la Revocación de Mandato es: “quieres que continúe el Presidente o que renuncie”.

AMLO resalta participación de la gente en la consulta popular

En cuanto a juzgar a los ex presidentes desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, planteamiento iniciar de López Obrador pero que fue modificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el “pueblo manda y se le tenía que dar la oportunidad a que la gente decidiera”.

Y aunque los resultados no son vinculantes, el mandatario se dijo contento, porque la población participó.

Independientemente de que sea vinculatorio o no lo importante es que se echó andar un proceso democrático para que nadie se sienta intocable, absoluto, en ningún nivel de la escala y no se deje de respetar al pueblo que es el soberano, el que manda”, indicó.

López Obrador detalló que si no convocaba a una Consulta Popular sus opositores estarían gritando como pregoneros de que era lo mismo, que estábamos nosotros garantizando impunidad”.