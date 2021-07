Mañanera de AMLO: Conjeturas encuentro con la mamá de “El Chapo Guzmán” en la gira por Badiraguato

CIUDAD DE MÉXICO.- A un día de su visita a Badiraguato, Sinaloa, tierra de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que son conjeturas que María Consuelo Loera Pérez, mamá del ex líder del Cártel de Sinaloa, lo vaya a buscar en esta visita.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador adelantó que parte de esta gira la hará en helicóptero pues le llevaría 14 horas realizar estas visitas de supervisión de construcción de caminos por la zona del Triángulo Dorado.

Son conjeturas (que la mamá del Chapo lo vaya a buscar) (...) Y también, para que no vayan a inventar, porque tienen muy buena invención, mucha capacidad inventiva, voy a hacer parte de esta gira en helicóptero, porque también tengo tres días. El domingo voy a estar en Nayarit, son dos caminos; es que me llevaría, si no lo hago en helicóptero, me llevaría 14 horas", comentó.