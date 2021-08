Mañanera de AMLO: Carta responsiva para regreso a clases no es obligatoria, destaca López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- La carta responsiva que deben firmar los padres de familia como parte del protocolo de regreso a clases, no es obligatoria, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario incluso se deslindó de la carta, pues aseguró que nada tuvo que ver en su concepción.

La carta no es obligatoria, si van los niños y no llevan la carta no le hace, nosotros aquí tenemos que enfrentar esta concepción burocrática que se heredó del periodo neoliberal”, indicó.

Y precisó: “¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta?, pues no. Fue una decisión abajo. Si me hubiesen consultado hubiese dicho no, somos libres, prohibido prohibir, pero todavía tenemos que ir limpiando el gobierno de estas concepciones burocráticas, autoritarias, limpiar el gobierno de corrupción, ineficiencias, demoras”.

López Obrador narró que leyó en redes sociales que la carta es una preocupación.