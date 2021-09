Mañanera de AMLO: “Adormecen” al CJF para no combatir corrupción en el Poder Judicial, refiere AMLO “me dolió hasta el alma”

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que han “adormecido” a los miembros del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para no buscar una reforma de combate a la corrupción del Poder Judicial.

El mandatario les hizo un llamado fraterno a los miembros del Consejo de la Judicatura a través de la conferencia matutina de este martes 21 de septiembre.

Me tocó a mi proponer a tres de primera, dos mujeres y el maestro Bátiz, un hombre íntegro, recto, las mujeres honradas, de prestigio, pero no los escucho, no se nada de ellos. A lo mejor en ese ambiente los adormecen, entonces necesitan denunciar, necesitan combatir la corrupción", urgió el mandatario.