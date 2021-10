Mañanera de AMLO: Adelantan participaciones a Sonora para pago de nómina; López Obrador le pide a Alfonso Durazo concluir la “Cuatro Carriles”

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la Federación le adelantará participaciones a Sonora para pagar nómina y además que le encargó al gobernador Alfonso Durazo Montaño terminar el tramo inconcluso de la carretera federal número 15 o “Cuatro Carriles”.

Grupo Healy le preguntó al mandatario sobre cuál fue la información que le dio el gobernador en su reunión del día de ayer en Palacio Nacional y cuáles fueron los que acuerdos que se tomaron.

Adelantarle recursos para pago de nómina, ayudarle en obras en los programas sociales, el Plan Integral de Cananea va a ayudar mucho, el Plan de Justicia Yaqui es una inversión de alrededor de 10 mil millones de pesos, que además yo quiero porque firmamos compromisos, que se cumpla y ya tenemos poco tiempo y hay que hacer un distrito de riego, hay que abastecer de agua a todos los pueblos y hay que restituirle tierras a los pueblos yaquis”, dijo.

La Federación, precisó, que ayudará a los gobiernos estatales para que no tengan que contratar créditos con la banca privada “con tasas de interés altísimos, les adelantamos participaciones para que no dejen de pagar la nómina, mientras ustedes van ahorrando, limpiando las finanzas”.

AMLO pide a Durazo concluir la carretera cuatro carriles

El mandatario agregó que le pidió a Durazo Montaño ayudarlo en la conclusión de la carretera “Cuatro Carriles”.

“Lo que estoy pidiendo a Alfonso en este caso es que nos ayude a coordinar para que no fallemos, que no nos pase lo que sucedió con la carretera de Estación Don a Nogales, que una empresa constructora quedó mal, abrió un juicio, y saben cómo son estas cosas y muy tardadas y nos falta un tramo. Ya di la instrucción que se construya y él va hacerse cargo para terminarla”, dijo.

El mandatario precisó que le da “pena” el tema de la carretera federal inconclusa, pues en el pasado se comprometió con varias fechas de entrega de la obra que no se concretaron.

“Me da pena de que eran 40 kilómetros, fui y ofrecía que iban a terminar en tres meses y luego fui y no porque seguía el conflicto jurídico. Dije que en septiembre, pues tampoco, hasta que me dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes ‘mejor ya no diga cuándo, porque esta muy grave el problema jurídico’”, narró.

Carretera que se construye desde hace 11 años

La carretera inició su modernización en el año 2010, donde se fueron otorgando diversos contratos y los últimos datan de 2016 para concluirse en enero de 2018.

El número de contratos originales fue de 35, pero a junio de 2019 quedaban vigentes sólo cinco.

La administración actual heredó el 1 de diciembre 80.6 kilómetros sin terminar y 22 desviaciones de los cinco contratos, de los cuales a junio quedan 26.9 kilómetros faltantes con siete desviaciones y un avance de 97.9% y un faltante de 2.1%.

En cuanto al endeudamiento del estado que denunció el actual gobierno, que dejó a ex gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, el mandatario consideró que “Son problemas que se vienen arrastrando en las finanzas de los estados”y que su vez la ex mandataria heredó una entidad endeudada de Guillermo Padrés Elías.