Mañanera de AMLO: “A robar a otro lado”, advierte López Obrador a empresas eléctricas al dar detalles sobre reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a las empresas extranjeras en materia eléctrica: “a robar a otro lado”.

Durante su conferencia de matutina en Palacio Nacional, donde será explicada su iniciativa de reforma eléctrica, el mandatario aseguró que los medios de información mienten cuando hablan de que el gobierno busca expropiar el sector.

Y agregó:”si quieren hacer negocios ahí está, negocios con ganancias razonables; ¡a robar a otro lado!”.

López Obrador criticó de nuevo la situación energética en España y el papel que juega en ese país la compañía Iberdrola y que las compañías extranjeras veían a México “como tierra de conquista”.

Esto se va a explicar para que no haya manipulación y para que los legisladores sepan de qué se trata. Ya no es el tiempo de antes que se reunían arriba hacer sus enjuagues y el pueblo no se enteraba”, advirtió.