Mañanera de AMLO: “A Arganis lo tranzaron”, pide López Obrador investigar mexicanos de los “Pandora papers”

CIUDAD DE MÉXICO.- A los mexicanos que aparecen en la reciente filtración llamada “Pandora papers” en donde se devela a políticos y empresarios que colocaron dinero en paraísos fiscales, se les debe investigar, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La investigación salpicó a un funcionario de la administración actual, a un ex funcionario, a la esposa del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como a un senador.

Julio Scherer, ex consejero jurídico de la Presidencia; Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; Armando Guadiana, senador del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena); y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la CFE, aparecen en la filtración.

López Obrador explicó el caso de Arganis Díaz, quien se comunicó con él para explicarle su caso.



Arganis, explicó el mandatario, le indicó que el dinero que él depositó en un fondo fue de 3 millones de pesos y correspondió a unas acciones que cobró en 1998 cuando salió de la compañía ICA.

En cuanto a Julio Scherer, López Obrador aseguró que desconocía su caso, y sobre la esposa de Bartlett, que ella es empresaria y no tiene nada que ver con su gobierno.

Yo estaba enterado que iba a salir esta investigación, porque me vio el secretario Arganis y me dijo: ‘me pidieron informe sobre un dinero que deposité en un fondo y ese dinero inclusive me lo robaron’, lo tranzaron, ‘y no sólo a mí, sino a varios y a va salir este asunto, quiero informarle que se trata de unas acciones que cobré cuando me retiré de ICA’”, narró López Obrador.