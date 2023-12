Mamá de El Chapo: ¿De qué murió Consuelo Loera y cuál era su último deseo?

BADIRAGUATO, Sinaloa.- La mamá de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, Consuelo Loera, de 94 años, falleció en la tarde del domingo 10 de diciembre en la Clínica Hospital Culiacán, tras dos semanas de internación.

Su deteriorada salud, derivada de problemas respiratorios a raíz de complicaciones del Covid-19 que contrajo hace dos años, culminó en su deceso alrededor de las 14:30 horas.

El equipo médico de la Clínica Hospital Culiacán, ubicada en la intersección de Mariano Escobedo y Venustiano Carranza, confirmó el fallecimiento de la madre de Joaquín Guzmán Loera.

Consuelo Loera Pérez pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, por medio de una carta, ayuda para poder visitar a su hijo, Joaquín Guzmán, quien está recluido en un penal de máxima seguridad en Estados Unidos.



Las madres tienen amor especial y sublime por los hijos. (Me dijo) que no lo ha visto en cinco años y que no se quiere morir sin verlo, y me pide que la ayude en gestiones para que el Gobierno estadounidense le permita viajar para ver a su hijo, y voy a hacer el trámite”, comentó el mandatario, quien prometió apoyar a Consuelo para reencontrarse con su hijo.