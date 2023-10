Madres Buscadores expresan su preocupación por nuevo titular de la CNB

CIUDAD DE MÉXICO.- Por medio de un comunicado, los colectivos de Madres Buscadoras en todo el país expresaron su preocupación respecto al proceso de selección del nuevo titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tras considerar que no fue lo suficientemente transparente con la ciudadanía.

El pasado 15 de octubre se publicaron los currículos de las trece personas registradas para la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), en el marco de la convocatoria emitida ante la renuncia de su anterior responsable", afirmaron.

Sin embargo, desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y el Observatorio de Designaciones Públicas externamos nuestra profunda preocupación ante las regresiones identificadas entre el proceso pasado (2019) y el actual".

Los grupos destacan que, desde la perspectiva del gobierno federal, la designación se ve como un trámite meramente formal, sin una revisión en profundidad de los perfiles y sin un proceso genuino de escucha de las perspectivas de las familias.

Además, señalan que el proceso de publicación de los currículos de los trece candidatos registrados para el cargo no especifica los criterios de evaluación, no incorpora mecanismos de participación ciudadana para recibir observaciones u opiniones y no proporciona un método adicional para que los familiares de desaparecidos participen, como lo establece la ley.

Del mismo modo, expresan la necesidad de evitar perfiles que carezcan de experiencia técnica y tengan un historial puramente político, sin reconocimiento por parte de las familias de desaparecidos, quienes son los usuarios clave de esta institución.

En vista de la creciente crisis de desapariciones en el país, los colectivos consideran altamente preocupante que el proceso actual de selección del líder de esta importante responsabilidad pública se lleve a cabo de manera opaca y sin claridad, alejado de las familias y sin una adecuada rendición de cuentas.

Argumentan que solo a través de decisiones que garanticen apertura total, transparencia y responsabilidad se puede construir la confianza y otorgar legitimidad a la persona seleccionada para el cargo.