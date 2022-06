Madre presenta el caso del feminicidio de su hija ante la Unión Europea

Oaxaca.- Acompañada por la organización Consorcio Oaxaca, Soledad Jarquín Edgar, activista, presentó frente a distintas instancias de la Unión Europea, en Bélgica, Bruselas, el caso del feminicidio de su hija María del Sol Cruz Jarquín.

Víctima de feminicidio, María del Sol Cruz Jarquín fue asesinada en un atentado el 2 de junio de 2018 en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. En el ataque también fue asesinada la candidata a segunda concejal por el PRI, Pamela Terán y su chofer, Adelfo Guerra.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) desde hace cuatro años inició seis carpetas de investigación sobre distintos delitos; no obstante, para a la fecha, ninguna ha dado muestra de avances significativos.



Al contrario, durante el proceso, señala Jarquín Edgar y organizaciones que acompañan el caso, se detectaron omisiones y obstrucción a la justicia por parte del entonces fiscal, Rubén Vasconcelos. Lo anterior obligó a la también activista a pedir justicia en instancias internacionales.



Se presentó ante la UE para presentar el feminicidio de su hija

La periodista y defensora de Derechos Humanos se reunió con eurodiputados y eurodiputadas, así como representantes de grupos parlamentarios, quienes se solidarizaron con la lucha de la defensora y se comprometieron a tomar todas las acciones posibles desde su curul para lograr Justicia para Sol.



El social-demócrata Massimiliano Smeriglio copresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México en sus redes sociales señaló: "Me he encontrado con Soledad Jarquín Edgar, la madre de María del Sol, quien fue asesinada hace 4 años en el estado de Oaxaca. Como copresidente de la Comisión UE-México, me comprometí a seguir el caso y monitorear la situación del feminicidio en el país".



En esos mismos días, el eurodiputado italiano se había reunido con la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva de ese órgano legislativo y otros y otras integrantes de esa comisión.



La eurodiputada catalana, de los verdes Diana Riba i Giner y el español integrante del Grupo de Izquierda Europea, Miguel Urbán Crespo, también se sumaron a la exigencia de justicia y al seguimiento del caso.



Jarquín Edgar se reunió también con representantes del Ejecutivo Europeo, responsables para las secciones de Derechos Humanos y para México en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) quienes mostraron fuerte preocupación al ser informados de la impunidad generalizada, el incremento de feminicidios y la falta de debida investigación que existe en la mayoría de muertes violentas de mujeres a pesar de la existencia del tipo penal de feminicidio.



Desde el Servicio Europeo de Acción Exterior, se comprometieron a dar seguimiento a este caso, a través de las diversas herramientas, espacios de diálogo y trabajo con los que cuentan. La periodista oaxaqueña presentó la situación de impunidad, violencia contra mujeres y violencia contra periodistas ante diversas fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y representantes de los movimientos sociales en Bélgica.



Se reunió entre otros con la Federación Internacional de Periodistas, la Fundación Boell, el activista y diputado local Petya Obolensky y dialogó con diversos representantes de la sociedad civil en el "Conversatorio con defensoras de derechos humanos en América Latina".