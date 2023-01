SALTILLO.- Madre pide dinero para pagar la cuenta del hospital y sacar a su hija.

Beatriz Solís relató que dieron de alta a su hija desde el jueves, pero el problema es que el Servicio Social les dicen que no la pueden retirar hasta que paguen la cuenta, la cual asciende a unos 9 mil pesos.

Beatriz es madre de una menor de 14 años que padece de una cardiopatía y requiere de 8 mil 695 pesos para poder saldar la cuenta acumulada en el Hospital Materno Infantil (HMI) y luego retirarse con su hija a su hogar.

Dieron de alta a mi hija desde el jueves, pero el problema es que Servicio Social nos dice que no nos podemos retirar hasta que paguemos la cuenta y son casi 9 mil pesos que no tenemos: mi hija requería ser hospitalizada y por eso recurrimos a este hospital, porque no contamos con Seguro Social”, comenta Beatriz en una publicación de Vanguardia.