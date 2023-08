Luisa María Alcalde asegura que gobierno de AMLO va “en la cúspide de su proyecto”

CIUDAD DE MÉXICO.- Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Gobernación, indicó que a trece meses de que termine el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, a diferencia de otras épocas, la administración no va en declive, “sino en la cúspide de su proyecto”.

Fue durante su participación en la reunión plenaria de los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados, donde Alcalde Luján destacó que el proyecto de la 4T ha logrado reducir la pobreza y “con eso debería ser suficiente para sentirnos tranquilos”.

Es interesante pensar como en otros momentos, los últimos momentos después de los desgastes de gobierno casi siempre van en declive. A nosotros nos está pasando exactamente lo contrario, estamos por iniciar el último año y es la cúspide del proyecto de país del movimiento histórico que estamos viviendo”, dijo.

Y agregó: “Es el momento en donde vamos a empezar no solamente a lograr consolidar el proyecto, sino empezar a cosechar todos los frutos de las diferentes políticas proyectos que se han venido impulsando”.

Camino de México en materia de seguridad es correcto

La secretaria también declaró que pese a lo que dice la oposición y los medios de comunicación que pretenden dar una sensación de que se ha incrementado la violencia en México, el País va por el camino correcto en materia de seguridad.

“Los resultados nos están demostrando que estamos por el rumbo correcto y que hemos logrado bajar el número de homicidios”, presumió.

En la reunión realizada en la sede alterna del Senado, en Xicoténcatl, Luisa María Alcalde exhortó a los senadores de la 4T a actuar con responsabilidad, madurez y altura de miras, ante la definición que tendrá en los próximos días la contienda interna de Morena.

“Por supuesto, a algunos los dejarán satisfechos y a otros no, pero debemos tener altura de miras, madurez política, ser congruentes con los principios, con los ideales que dieron origen y sostén a nuestro movimiento, no perder de vista que somos parte de un movimiento que es muchísimo más grande que nosotros mismos, que requiere de continuidad para poder consolidar. Entender que no construimos Morena para ocupar cargos o para obtener el poder, sí no realmente para transformar”, enfatizó.

Pide unidad en Morena “por encima de todas las cosas”

Alcalde Luján también hizo un llamado para que se mantenga la unidad “por encima de todas las cosas”, previo a la elección del aspirante de Morena para las elecciones presidenciales de 2024.

“Sabemos que vienen momentos, días, semanas, meses de muchas definiciones, tanto a nivel nacional como a nivel estatal para elegir a las compañeras y a los compañeros que van a encabezar los esfuerzos de organización de nuestro movimiento.

Llamó a los legisladores de Morena a poner el interés general por encima del particular.

“Lo que hagamos hoy, lo que hagamos mañana, lo que hagamos en los próximos meses va a marcar ese rumbo del proyecto de País, y le debemos al pueblo de México esa responsabilidad gigantesca”, agregó.