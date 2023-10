Trabajadores del Poder Judicial de la Federación de Tamaulipas se suman al paro nacional ante recortes de fideicomisos

TAMAULIPAS .– Después de la eliminación de 13 fideicomisos y el recorte de diversos presupuestos, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) de Tamaulipas, se suman a la huelga laboral que está cobrando fuerza en diversas partes del país.

El edificio del PJF ubicado en bulevar Praxedis Balboa de Ciudad Victoria, se vio cubierto por toldos, toldos, repartidores de volantes y equipos de sonido, los cuales ayudaban a expresar la inconformidad de los trabajadores manifestados.

El sonido del claxon de los automóviles que circulaban la avenida también daba apoyo a la manifestación, pues el objetivo de los empleados del PJF era hacer notar sus inconformidades, para que estas sean atendidas por sus superiores laborales.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Pedro Gutiérrez Muñoz, sección 49, mencionó que se trata de un paro general de labores en las tres sedes del Consejo de la Judicatura y una de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En las cartulinas y mantas que portan los manifestantes se pueden leer los siguientes mensajes:

No son privilegios, son nuestros derechos”, “Somos abogados, no somos acarreados”, y “PJF defiende tus derechos”, entre muchos otros.

En Tampico, los trabajadores del PJF también se encuentran en paro, con el cierre de dos de tres carriles de la avenida Hidalgo, mientras que en Reynosa, los trabajadores de la PJF realizaron una marcha pacífica, que comenzó en la calle Madero y terminó en la plaza Miguel Hidalgo, frente a la Presidencia Municipal.

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) bloquearon la carretera federal 175 Oaxaca-Puerto Ángel en el municipio de San Bartolo Coyotepec, como parte de sus protestas contra la desaparición de 13 fideicomisos aprobada por la Cámara de Diputados federal.

El personal también suspendió labores “por causa de fuerza mayor” en el Décimo Tercer Circuito y en la Coordinación de Jueces de Distrito en el Estado de Oaxaca.

De acuerdo con el anuncio de los coordinadores de Magistrados de Circuito y de Jueces de Distrito, Fabricio Fabio Villegas Estudillo y Emmanuel Hernández Alva, respectivamente, la suspensión implica que litigantes, personas justiciables y servidores públicos no pueden ingresar a los inmuebles que se encuentran en el estado.

Lo anterior, agregaron:

También precisaron que los órganos jurisdiccionales que se encuentren de turno no quedan excluidos de atender los asuntos estrictamente urgentes de su competencia, con la plantilla que consideren necesaria los titulares respectivos, además, cada incidencia que llegase a presentarse, ya sea diferimiento, suspensión o cancelación, será decisión de cada persona juzgadora que conozca del asunto”.

Este es el segundo día consecutivo en el que protestan al menos 400 trabajadores del Poder Judicial de la Federación contra las reformas a la Ley Orgánica con la que desaparecen los fideicomisos.

“¡Pónganse a trabajar!”, gritó un hombre desde un vehículo en dirección de 30 trabajadores sindicalizados del Poder Judicial de la Federación (PJF) en paro desde este jueves en el edificio del bulevar Adolfo López Mateos; otros conductores en tránsito respaldaron su lucha con sonidos del claxon, el puño arriba y aplausos. "¡Respeto a la Corte!", se escuchó.

Este jueves los juzgados de Distrito y tribunales de León, Guanajuato, Irapuato y Celaya cerraron las puertas para exigir respeto a la autonomía presupuestal y derechos laborales de los trabajadores del PJF. La protesta se extenderá hasta el 24 de octubre.

En el edificio ubicado a un costado del Malecón del Río, en León, ocuparon las escaleras exteriores de acceso a inmueble, en donde estuvieron a la vista de cientos de conductores. “¡Amigo, entiende, el trabajo se defiende!”, coreaban.

Una docena de vehículos tocaron el claxon al ritmo de las voces del personal en protesta, entre ellos oficiales, actuarios, secretarios y abogados.

La suspensión de labores sorprendió a algunos usuarios, quienes llegaron al edifico público para entregar documentos; fueron atendidos por una manifestante, a quien le mostraron documentos que pretendían ingresar. Explicó que estaba disponible el servicio para asuntos urgentes, como aquellos de naturaleza penal y de personas desaparecidas.

¡Señor presidente, cuéntanos bien; no somos once, no somos cien!”, "¡México unido, jamás será vencido!”, "¡Amigo, entiende, el trabajo se defiende!", "¡No son privilegios, son nuestros derechos!”, repitieron con sus demandas escritas en cartulinas fosforescentes en las manos.