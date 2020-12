Loret y Brozo desayunan y hablan de polémica con AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre albures y disfrutando de un buen desayuno en uno de los balcones de los edificios cercanos a Palacio Nacional, el periodista Carlos Loret de Mola conversó con el payaso Brozo, sobre la polémica que causó en redes tras llamarle “pin... presidente” al mandatario Andrés Manuel López Obrador.

Al inicio de su episodio aparecen el periodista y el personaje de Víctor Trujillo disfrutando de un buen desayuno, en donde tienen una ligera conversación caracterizada por los albures de Brozo, para después acomodarse en uno de los balcones de un restaurante cercano a Palacio Nacional, lugar donde Brozo gritó su famoso "órale" y el cual provocó un gran eco.

En un nuevo episodio más de Latinus, el periodista destaca que Brozo, así como ha criticado al actual gobierno, lo ha hecho con sexenios pasados.

“Lo que me sorprende es que ellos le piden a Brozo que se porte como presidente, pero permiten que el presidente se comporte como Brozo, porque si hay alguien que insulta todos los días, es él”, señala Loret.

También hicieron un balance final del año que termina, el cual concluyeron que ha sido un “año para el olvido, un año para la desgracia” y comentan que no vislumbran un próspero año nuevo.

“Empezamos el año con una pandemia peor que nunca, económicamente quebrados, expresa Loret.

Al concluir su conversación señalaron que de cara a las elecciones de 2021, se sabrá de qué está hecho el presidente.

Cabe recordar que este fin de semana, “Brozo” entró en polémica al llamar, en la plataforma Latinus, "pinche presidente" a López Obrador.

"Acuérdate, Andrés, no eres Dios, no eres el hijo del hombre, eres un pin... presidente, que o nos sirve o no sirve pa ni madres ", expresó Trujillo.

Este lunes “Brozo” agradeció las muestras de apoyo que le enviaron a través de redes sociales, entre ellos el columnista de EL UNIVERSAL, Carlos Loret de Mola.

“Ya sabes, hermano. Contigo”, escribió Loret y acompañó la publicación de una fotografía en la que se muestra acompañado de “Brozo”.