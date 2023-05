Lorenzo Córdova asegura que no va por la rectoría de la UNAM tras declaraciones de Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, hiciera declaraciones sobre la supuesta candidatura de Lorenzo Córdova Vianello a la rectoría de la UNAM, el exconsejero presidente del INE, le respondió que no buscaba competir por este puesto.

Durante una conferencia de prensa, la mandataria capitalina respondió a un cuestionamiento referente a Córdova Vianello y la UNAM: "No sabía que se andaba candidateando para rector", además de agregar que durante su gestión en el INE mostró un “grave problema”.

Fue parte de la compra del voto de 2012, cuando no hubo ninguna actitud del INE de reconocimiento de que fue un fraude electoral, y su actitud en contra del gobierno y de la cuarta transformación, no creo, desde mi muy particular punto de vista, que sea lo mejor para la Universidad Nacional", declaró Sheinbaum.

"Pero ya que decida la junta de gobierno, y que tome en cuenta la opinión verdadera de todos los universitarios", agregó.

Lorenzo Córdova responde a Sheinbaum

Tras estas declaraciones, Lorenzo Córdova utilizó su cuenta de Twitter para aclarar que no buscaba la rectoría de la UNAM, y cuestionó a Sheinbaum por opinar sobre una institución autónoma.

"No sé qué tiene que estar opinando la Jefa de Gobierno de la CDMX de la sucesión en la @UNAM_MX que es autónoma de los gobiernos. Sin embargo, que duerma tranquila: no me interesa competir por la Rectoría. Hay quienes no pueden vivir sin un cargo público… yo no. #NoSomosIguales", le respondió.