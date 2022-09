López Obrador agradece a diputados voto a favor de que GN pase a la Sedena; “Aquí vamos a hablar sobre el tema”, dice a senadores que voten en contra

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los diputados aprobar la ley que pasa a la Guardia Nacional (GN) a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Yo creo que fue muy buena la aprobación en la Cámara de Diputados de esta ley. Le agradezco mucho a los legisladores en general porque ya se dio este primer paso”, dijo durante su conferencia matutina.

La iniciativa de Ley que envió el Ejecutivo pasó al Senado de la República para su discusión y votación.

“Si en el caso de la Guardia veo que hay senadores que votan en contra vamos a respetar su decisión, pero aquí vamos a hablar sobre el tema. No es amenaza ni advertencia; no, es que se trata de intereses superiores y aquí sí que lo personal, por legítimo que sea, pasa a segundo plano. Aquí está por encima el interés general, el interés del pueblo y más durante un proceso de transformación”, advirtió.

Alianzas se hacen con el pueblo: AMLO

El mandatario consideró que las alianzas “se hacen con el pueblo” y no es algo “de las cúpulas, como era antes”.

“He sostenido que cada servidor público es responsable de sus actos y que no es de andar negociando”, dijo.

López Obrador defendió al Ejército mexicano y aseguró que no forma parte de la oligarquía, pues los militares no se enriquecieron durante el periodo neoliberal y no se subordinaron a ninguna potencia extranjera.

“¿Quién dio la orden para declarar la guerra al narcotráfico?, (Felipe) Calderón y estaba prohibido por la Constitución, porque también eso se tiene que tomar en cuenta. Nosotros empezamos a apoyarnos en el Ejército a partir de una reforma constitucional que se llevó a cabo y de nuevas leyes; antes se usaba al Ejército en tareas de seguridad pública y estaba prohibido”, explicó.