López-Gatell se enferma; se le observó con gripe, tos y sin cubrebocas en "la mañanera"

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, acudió a "La Mañanera" en Palacio Nacional enfermo de un "catarro común" y sin cubrebocas.

Durante su intervención en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, López-Gatell tosió y se veía enfermo.

Me encuentro bien, tengo un catarro común, no todo es Covid-19", dijo López-Gatell, quien añadió: "Tengo evidencia de que generé anticuerpos tras enfermarme de SARS CoV-2".

Esta mañana de miércoles, el subsecretario aseguró que el Plan Nacional contra el Covid-19 va avanzando como se esperaba y como se dio a conocer el pasado 8 de diciembre de 2020, pues indicó que se han cubierto las poblaciones a inmunizar.

"Hoy tengo un catarro común", afirma el subsecretario Hugo López Gatell. pic.twitter.com/Z9w7Qp2SFu — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) April 28, 2021

"Por supuesto que me voy a vacunar con la dosis que me toque, cuando me toque", agregó sobre su malestar y en el marco de la vacunación contra Covid-19.

Anda López Gatell tose y tose ¿alergia, resfriado? pic.twitter.com/ooHiy0Zjwc — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) April 28, 2021

López-Gatell, la Condesa y Puerto Escondido

El subsecretario enfermó de coronavirus en febrero pasado. Tras su contagio, hubo informaciones distintas por parte de la Secretaría de Salud sobre si López-Gatell había estado en un hospital con oxigenación, lo que primero negó y luego, admitió.

En medio de su confinamiento, López-Gatell fue captado paseando en la Condesa. Sin embargo, aún era positivo al Covid-19, según informó él mismo en una conferencia vía remota.

En fin de año, aún en el 2020, el subsecretario fue captado en Puerto Escondido, Oaxaca, en la playa, cuando el pico de la pandemia estaba más alto.