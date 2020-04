López-Gatell insta a mexicanos a permanecer unidos y en calma durante contingencia por Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, llamó a los mexicanos a mantener la unidad nacional y la calma el tiempo que resta de la Jornada Nacional de Sana Distancia por Covid-19, esto con la finalidad de no crear desestabilización en la sociedad.

Unidos, en orden y calma saldremos adelante, recordemos que nos faltan seis semanas con estas medidas y las podremos enfrentar si mantenemos el espíritu y buen ánimo", dijo.

Sin referirse al conductor Javier Alatorre, sobre el mensaje en el que el periodista invitó a la sociedad a no hacer caso de las recomendaciones que el funcionario hace cada noche en las conferencias nocturnas, López-Gatell Ramírez aseguró que ante una pandemia y las incertidumbres que genera, es normal que se exalten los ánimos, pero es más importante mantener la serenidad.

"Nos falta tiempo para esta epidemia, hay que conservar el ánimo, la fuerza, claridad mental y espiritual para mantenernos unidos. Todos tenemos un papel que cumplir, lo que considero importante es que tengamos serenidad, no es raro ni de llamar la atención que se exalten los ánimos, frente a la incertidumbre hay reacciones agresivas, no pasa nada, pero hay que procurar que no pase porque se pueden probar reacciones emocionales y desestabilizar a unos y otros y lograr que se pierda claridad", declaró.

El subsecretario de salud agradeció el mensaje de apoyo que emitió el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero enfatizó que lo tomó como un apoyo a todos

los que están detrás de la estrategia para combatir al Covid-19.

"Quiero agradecer de todo corazón el apoyo del presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, y me siento privilegiado de que se haya referido a mi persona, pero no lo tomo como apoyo personal sino a la conducción de que ésta estrategia sea con bases científicas, integridad y espíritu de unidad que necesitamos", dijo.