Lolita Cortés calla a Horacio Villalobos: "Este señor ni canta"

MÉXICO.- La Academia 20 años llegó a la televisión con nuevos talentos, nuevos conductores y nuevas estrategias; sin embargo, parece que el programa sigue teniendo las mismas polémicas, pues Lolita Cortés y Horacio Villalobos han tenido diferencias creativas.

Aunque no es la primera vez que trabajan juntos, los jueces protagonizaron algunos tensos momentos por desacuerdos en la forma de calificar a los alumnos. En esta ocasión, las diferencias entre ellos fueron mucho más notables cuando Jackie subió al escenario para cantar “Mala fama”, de Danna Paola.

Villalobos consideró que la presentación de Jackie fue más una imitación del estilo de Danna Paola que una interpretación propia. “Es la dueña de ese tema, es talentosísima y la adoramos, pero yo quiero ver tu talento”, comentó.

Una vez que terminó de dar su opinión, tocó el turno de Lolita Cortés, quien defendió a Jackie asegurando que sí dejó ver su voz y diciéndole a Villalobos que no sabe de lo que está hablando porque él no es cantante.

Es que de verdad es tan cansado. Horacio, tú a todos les sacas el ‘quiero tu voz’ […] a ver, cállate, ahora estoy hablando yo, silencio […]. Está haciendo su mejor esfuerzo en el escenario, no puedes cambiar el color de voz. […] Señor, cállese. Usted no es cantante”, dijo Lolita callando a su compañero cada vez que la interrumpía.

“No quiero que cantes como alguien más. Este señor no canta y no sabe ni cómo pedir las cosas”, concluyó Cortés.

Villalobos se defiende

Por su parte, Villalobos se defendió diciendo que se puede ser crítico sin saber hacer aquello que se critica. “No puedes denostar la profesión de un crítico porque no sabe cantar [...] Por si no sabías, todos los jueces de las estrellas Michelin, no saben cocinar”, señaló.

A pesar de la acalorada discusión, las críticas continuaron y tanto Ana Bárbara como Gabito concordaron con Lolita en que Jackie hizo un excelente trabajo.