Lo que se sabe de Daniela tras reportar secuestro por WA

TLALPAN, CDMX.- Daniela subió a un taxi cuando salió de su trabajo, se dirigía a una fiesta, pero nunca llegó. En el camino el conductor se desvió, de acuerdo con los últimos mensajes que le envió a su amigo el 19 de mayo.

A casi dos meses del secuestro de la joven, la procuraduría local no ha determinado si el taxi que abordó al salir de su trabajo es pirata, ni cuentan con algún número de placa o económico, lo que ha complicado la búsqueda del vehículo.



Familiares y amigos de Daniela protestaron esta mañana frente a las instalaciones de la Procuraduría capitalina para exigir justicia. Durante el evento, una persona que se identificó como tío de la víctima, reveló que ellos identifican plenamente el cadáver.

Analizan restos humanos hallados en Tlalpan, podría tratarse de Daniela Ramírez, la joven desaparecida que alertó a un amigo vía #WhatsApp de un taxista la quería secuestrar...

“El trabajo que han hecho es deficiente, hasta el momento no tiene alguna pista que pueda llevarnos al responsable, por eso exigimos que renuncien si no puede con el trabajo o que designe a personal capacitado, a la madre la revictimizaron aquí desde el primer día”, comentó el presunto tío de Daniela quien no se identificó.

En contra parte, la procuradora local, Ernestina Godoy, dio a conocer que hasta el momento no se tiene la certeza científica de que la osamenta encontrada en Parres corresponda a Daniela.



“Vamos a esperar los resultados de los periciales, de genética, ADN, cuestiones odontológicas, antropológicas y tardará entre 10 y 15 días. Se encontraron algunas identificaciones y ni una de ellas corresponde”, explicó la abogada de la ciudad al ser cuestionada al respecto.

Su último Whatsapp

De acuerdo con el expediente del caso que el día de los hechos (19 mayo pasada la medianoche), Daniela envió un mensaje vía WhatsApp a un amigo en el que le advierte:“Ayuda, creo que el taxi me quiere secuestrar… me está llevando casi a tres Marías… ayúdame, ya no se ve nada… estamos por Parres… ayúdame por favor…”. Después de ese mensaje nada se supo de la joven empleada.

Hallan osamenta

Peritos especializados de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) encontraron dos osamentas en las inmediaciones del poblado de Parres, en la alcaldía Tlalpan, en su frontera con el estado de Morelos.

Uno de los cadáveres tenía puestas ropas similares a las de la joven Daniela Ramírez Ortiz, quien trabajaba en una pizzería cuando desapareció.

La titular de la PGJ, Ernestina Godoy, dijo que no se sabe si el taxi que tomó aquella noche Daniela es pirata o formal, “sólo sabemos que fue un taxi, ella misma lo dice”.

Piden ayuda en redes

Su madre, Margot Ortiz, plasmó un mensaje directo a su hija en redes sociales: “Dany, te estoy esperando. No tengas miedo todo va a estar bien”, lo que desencadeno una actividad muy fuerte en redes sociales, donde también organizaciones civiles han organizado la búsqueda de Daniela y han exigido a las autoridades actuar con prontitud en este caso.

Las pesquisas, así como los exámenes genéticos practicados a una de las osamentas halladas el martes en las inmediaciones de Parres, alcaldía Tlalpan, apuntan a que el cuerpo corresponde a Daniela.

Avances en investigaciones

La madre de Daniela, sostuvo una reunión con la procuradora Ernestina Godoy y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en la cual le informaron sobre los avances al respecto; sin embargo, amigos y familiares de la joven mostraron su inconformidad con la dependencia investigadora al acusar que, nuevamente, no se actuó a tiempo para encontrar viva a Daniela.

Aunque se han revisado más de 60 horas de videos de las cámaras del C5 en calles aledañas al lugar de trabajo de Daniela, en la alcaldía Xochimilco, sobre Viaducto-Tlalpan hasta la intersección de la carretera libre a Cuernavaca,hasta el momento no se ha podido identificar el taxi que abordó la joven.

Sin embargo, fue gracias al GPS de su teléfono celular y a la ubicación que Daniela alcanzó a enviar que se obtuvo un cuadrante exacto que desencadenó la búsqueda del martes y que arrojó el hallazgo del cuerpo.