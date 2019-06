Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 21 de junio

CIUDAD DE MÉXICO.- Estos son los temas que abordaron el Presidente López Obrador y el Canciller Ebrard en la conferencia de este viernes.



Propone reunión con Trump en septiembre



El Mandatario federal propuso una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, después del 7 de septiembre, día en el que vence el plazo para dar resultados en el acuerdo para disminuir la migración.



"Estamos dispuestos a dialogar, hay que ver el tiempo, yo pienso que sería después de periodo que se fijó, sería en septiembre".



"Sí nos gustaría que se dé ese encuentro. Pero yo no fijo la agenda del Presidente de EU, él es libre".



Cuestionado sobre el posible lugar de la reunión, el Presidente dijo que podría invitar a Trump a México o él ir a Estados Unidos.



"Estamos en la mejor disposición de platicar con el Presidente de EU, ya sea en Washington o aquí en la Ciudad de México, se lo encargo a Marcelo, que él vea si se puede dar ese encuentro, pero no podemos rehuir a ese encuentro".



"Donde se decida. Yo podría ir o invitarlo a que venga".



"Es un asunto de delicadeza, de diplomacia, no es poner condiciones, cada quien tiene su agenda, sus tiempos, y en un buen ambiente de amistad se puede llegar al acuerdo de este encuentro".



Habla de posibilidad de crecer 'poco'



El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aunque se cumplieran las proyecciones de calificadoras que han planteado menor crecimiento para el País, no habría decrecimiento.



"Lo del crecimiento, que nos bajan las proyecciones sobre crecimiento, yo creo que vamos a crecer aún con la disminución en la proyecciones, aceptando sin conceder, como dicen los abogados, que eso sea así, al final del año estamos hablando de crecimiento, poco pero crecimiento, no es decrecimiento".



Recibe México 14 mil migrantes de EU



De enero a la fecha, 14 mil migrantes han estado en México en espera de una audiencia en su proceso de solicitud de asilo en Estados Unidos, informó el Canciller Marcelo Ebrard.



"¿Por qué varía la cifra? porque se van llevando a cabo audiencias, así como unos están esperando, otros están pasando a audiencias".



Ebrard aseguró que se busca respaldar a comunidades del norte del País en las que se encuentran migrantes de Guatemala, Honduras y El Salvador esperando por cita de asilo.



El funcionario informó que actualmente el País recibe migrantes solo por tres puertos fronterizos y que la Guardia Nacional, como se informó previamente, ya se encuentra desplegada en su totalidad.



También, como parte de las acciones del plan migratorio, se cubrieron las 650 plazas que el Instituto Nacional de Migración necesitaba para cumplir su función regulatoria.



Trasladan a migrantes hasta en Suburban



Ebrard aseguró que, además de tráileres, también se están transportando migrantes en vehículos Suburban. Recalcó que pese a ser un servicio caro, la gente está dispuesta a pagar.



"Ya vimos que hay transporte más caro que se hace en Suburban".



Indagan a traficantes de migrantes



"El tráfico de personas tiene promotores, logística de transporte, manejo de recursos importantes y por supuesto sitios logísticos para cambiarte de camión".



"Estamos haciendo el mapa, como vemos ahorita cómo está la labor de inteligencia es que se contrata servicio en Honduras, Guatemala, El Salvador, se paga una parte importante del servicio, no sabemos qué parte, suponemos que la mitad".



"Y el tránsito por México ya tienen las redes con autobuses, tráileres (...) Estamos conscientes qué hay armada toda una red que explica el crecimiento".



Preocupa arribo de africanos



El Canciller reveló que les preocupa el arribo a México de africanos que buscan llegar a EU.



Afirmó que buscan ingresar a territorio mexicano ciudadanos de Ghana, Etiopía y otras naciones africanas que no tienen ni Embajada ni Consulado, lo que dificulta su proceso migratorio.



Lleva Ebrard a G20 'instrucciones' por escrito



El titular de la SRE dijo que llevarán por escrito a las reuniones del G-20 las instrucciones del Presidente.



Agregó que ante las 20 naciones con las más grandes economías presentarán la visión de México, que llama la atención sobre la concentración del ingreso a nivel global, la desigualdad y el cambio climático.