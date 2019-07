Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 19 de julio

Cd. de México, México .-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.



Afirma que un ex Presidente debe impuestos



Sin precisar nombre, López Obrador aseguró que tiene información sobre un ex Mandatario que debe impuestos al SAT.



"Sí hay información de que alguno de los ex Presidentes debe impuestos. Es un asunto que tiene que ver el SAT, ¿ya ven cómo eran tan exigentes, no?, en decir ¿de qué vive el opositor AMLO y si paga impuestos?".



"Pues he estado al corriente, siempre manifestando mis impuestos, que por cierto no es poco el descuento, sobre todo lo que tiene que ver con libros, que eran mis principales ingresos por mucho tiempo".



"Se está procediendo legalmente en contra de todos los evasores fiscales, sean quien sean, contra todos, ya no vale la palanca, la recomendación, el influyentismo, las agarraderas, ahora es el que todos nos portemos bien y todos a cumplir la ley, Estado de Derecho".



Crean empresa para dar internet a comunidades



El Mandatario federal informó que el Consejo de Administración de CFE ya avaló la creación de la empresa para llevar a internet a las comunidades más apartadas del País.



"Ya se creó la empresa pública para comunicar al País con internet, esa es otra información que les doy, es una empresa de telecomunicaciones e internet para todos, hoy les damos el nombre, es una filial de la Comisión Federal de Electricidad".



"Ya se aprobó por el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y ya se está haciendo la solicitud para contra con la concesión y poder dar el servicio sin fines de lucro a todos los que viven en las comunidades mas apartadas del País".



"Estamos definiendo centros integradores de servicios en comunidades pequeñas, se selecciona el pueblo mas grande, el que tiene mejor ubicación para dar servicio a comunidades pequeñas, calculamos mas de 10 mil centros, en estos 10 mil centros va a llegar el internet".



Cuestionado sobre el derrame de Grupo México, dijo que se debe buscar un acuerdo y dialogar con la empresa antes de tomar una decisión "drástica", como revocarle la concesión, pero abrió la puerta a una sanción si el daño ambiental es irrevocable."Si el daño es mayor, si no hay posibilidades de corregir los daños causados a la naturaleza, al medio ambiente, entonces sí, no hay economía que valga, lo más importante es la naturaleza".Dijo que la población de Buenavista, en Michoacán, no acude al hospital de esa comunidad por la inseguridad. Afirmó que por ello, el hospital está al 50% de su capacidad y no al 100% como otros que ha recorrido en el País."Aparte de que faltan médicos, no llegan a hospitales por falta de seguridad, de estos 13 están saturados 80, 100% de saturación en camas, son por lo regular de 40 camas, llenas, con problemas para atender pacientes."En el caso de Buenavista 50% por la inseguridad, esa es la realidad en nuestro País, es lo que hicieron los neoliberales corruptos, abandonaron al pueblo, se dedicaron a hacer jugosos negocios al amparo del poder público".Destacó que por el pase automático en la UNAM, cerca del 60% de todos los estudiantes, de alrededor de 300 mil, son de familias de bajos recursos."Durante el periodo neoliberal se condenó a quienes se oponían al cobro de cuotas y que defendían el pase automático"."Por esos movimientos, hoy la UNAM es de las universidades que tiene más alumnos pobres estudiando, y lo atribuyo al pase automático y que si estás en el CCH o las prepas tienes pase automático, muchachos de colonias populares que de otra manera sería muy difícil"."Costó, y todo un desprestigio del conservadurismo hacia la UNAM, bueno, al grado de que por eso el Gobierno se llenó, eso fue también por otros motivos, se llenó de profesionales de otras escuelas porque hubo una embestida en contra de la educación pública".