Lo mejor de la conferencia de AMLO de este viernes 08 de mayo

Cd. de México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este viernes.



'Pico' en CDMX duraría hasta el 20 de mayo



Dijo que el pico de contagios de coronavirus en la Ciudad de México puede durar hasta el 20 de mayo.



Planteó que la proyección es que luego de esa fecha comiencen a bajar los contagios e inicie el descenso de la pandemia.



"Anoche tratamos en la reunión de Salud que en la Ciudad de México estamos en la fase de mayor contagio, estamos en el pico, esto, según nos informaron, puede durar hasta el día 20 del mes, desde ahora hasta el 20 de mayo", afirmó.



"La proyección es que a partir de ahí empiece a bajar el número de contagios y ya el descenso de la pandemia, en el caso de la Ciudad de México, porque como lo han dicho los especialistas, cada región tiene sus características y se ha hecho un trabajo así regional"



El Mandatario federal pidió continuar con la "disciplina" y seguir al "pie de la letra" las recomendaciones porque "ya falta poco".



"Ya vamos a salir, ya se ve la luz al final del túnel", indicó.



Agregó que en ninguno de los 5 sitios con más contagios, QR, CDMX, Tabasco, Sinaloa y BC, han faltado camas ni ventiladores ni especialistas.



Defiende a ayudantes que son jefes en SAT



Defendió a Javier Portugal Dorantes y Paloma Rachel Aguilar Correa, quienes eran miembros de su ayudantía, y sin tener experiencia fiscal, ahora laboran en el SAT.



"Tienen mucha experiencia. ¿Y saben qué tienen? No conozco o no recuerdo ahora a Portugal pero sí a Paloma, seguramente conozco también a Portugal pero no lo identifico, pero a Paloma sí. ¿Saben qué tiene Paloma? Que es una joven abogada que tiene un gran mérito, algo que para mi es fundamental, de lo que estábamos hablando, es una mujer con convicciones y honesta, incorruptible, y eso es lo que se necesita en el SAT y en todo el Gobierno, servidores públicos que no tengan precio, que no se vendan, que sean honestos", dijo cuestionado sobre el nombramiento.



"Estamos limpiando en el SAT, en aduanas y lo que estamos haciendo es impulsando a jóvenes, a gente honesta para ocupar cargos estratégicos, claves, donde llegan los cañonazos, antes así arreglaban todo, ellos eran los que dominaban en el SAT".



REFORMA publicó este viernes que sin experiencia en temas fiscales, Javier Portugal Dorantes y Paloma Rachel Aguilar Correa, fueron asesores y promotores del voto de Morena en las pasadas elecciones presidenciales, y después ambos fueron integrantes de la "Ayudantía" de AMLO.



Portugal estudió Ciencias Políticas en la UNAM, luego asesoró a Morena en el Congreso federal de 2015 a 2018, y hasta hace unos días acompañaba al Presidente a sus giras para atender las peticiones, recibir escritos y escuchar a los inconformes. Pero ahora será el Administrador Central de Servicios al Contribuyente del SAT.



En Presidencia ganaba al mes 46 mil 337 pesos netos. Ahora su sueldo se elevó a 92 mil 911 pesos netos.



El otro caso es el de Paloma Rachel Aguilar Correa, quien de ayudante del Presidente pasó a ser la Administradora General de Recursos y Servicios del SAT.



Aguilar trabajó en el despacho "Torres y Blásquez" que asesoraba al senador priista y ex Gobernador de SLP, Teófilo Torres Corzo.



Fue asesora parlamentaria del PRI en 2015 en el Congreso potosino, promotora de afiliación de Morena de 2016 a 2018 y candidata a diputada federal por Morena.



Aguilar ganaba al mes 46 mil 337 pesos netos por "procurar y asistir" a AMLO. Ahora sus ingresos netos son de 103 mil 837 pesos, sólo 8 mil menos que el Presidente, quien tiene un ingreso neto de 111 mil 900.



Sobre lo publicado por REFORMA, el Presidente expresó que "viva la crítica" y que es bueno que haya polémica.



"Esta nota seguramente, no lo he visto, pero lo ha de haber sacado REFORMA, ya me lo sé, es como lo de las figuritas, esta ya la tengo, porque ellos también sacaron que había persecución, terrorismo fiscal, que muchos de sus patrocinadores estaban acostumbrados a no pagar impuestos", indicó el Mandatario.



"Entonces ese tema les molesta mucho pero también como hablábamos de los ex Secretarios de Salud, están en su derecho el REFORMA y todos los medios, ora si que viva la crítica y que haya reflexión, análisis, polémica, es bueno esto, muy bueno".



Piden informe y disculpa a EU por 'Rápido y Furioso'



El Gobierno de México enviará una nota diplomática y solicitará una disculpa al de Estados Unidos por la aplicación del operativo "Rápido y Furioso", relacionado con el tráfico de armas.



Ayer, el ex Presidente Felipe Calderón reconoció públicamente que los norteamericanos actuaron de manera unilateral al introducir amas de manera ilegal al territorio mexicano, con la supuesta finalidad de rastrearlos.



Tras la declaración, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró que las expresiones de su antecesor ponen de manifiesto una abierta violación de Estados Unidos a la soberanía nacional, por lo que ordenó al Canciller, Marcelo Ebrard, la emisión de una Nota Diplomática.



"Si ya sabemos esto, de parte del ex Presidente, pues vamos a mandar una nota diplomática al Gobierno de Estados Unidos", dijo.



"Queremos que informe sobre este caso, que informe el Departamento de Justicia, que se proceda y que pida toda la información sobre este asunto y se dé a conocer y se difunda, se sepa en México ampliamente".



El Secretario de Relaciones Exteriores informó que hoy mismo se enviará el documento al Departamento de Estado del vecino país, para conocer el resultado de las investigaciones. Además, confió en que la buena relación bilateral que existe con el Gobierno de Trump, pueda derivar en un buen resultado.



López Obrador fue más allá y advirtió que el Gobierno de Estados Unidos deberá ofrecer una disculpa a México por esa intromisión, que derivó en violaciones a la Constitución y en homicidios tanto de mexicanos, como de un agente estadounidense.



"De todas formas, el Gobierno de Estados Unidos, todavía es tiempo para ofrecer una disculpa porque era otro el Presidente, pero al final de cuentas es el Gobierno de Estados Unidos que tiene que explicar esta situación.



"Como nosotros tendríamos que hacerlo si hubiésemos hecho algo parecido en Estados Unidos o como cualquier país, esto es parte del derecho internacional", manifestó.



Además, pidió al Gobierno norteamericano que confirme la versión de Calderón, para dejar en claro si hubo o no cooperación de México en ese periodo para realizar el trasiego de las armas.



"Debe quedar en claro y conocer toda la investigación y lo que implicó, quiénes participaron y, como cuestión nada más de complemento o cuestión complementaria pues que el mismo Gobierno estadounidense diga si hubo o no cooperación, nada más como complemento y si no hubo cooperación, que de todas maneras el indebida e ilegal", sostuvo.



Prueban Remdesivir en 7 pacientes mexicanos



El Canciller Marcelo Ebrard indicó que el País participa en el protocolo de la Organización Mundial de la Salud para probar el Remdesivir en pacientes con Covid-19.



Detalló que el antiviral se está probando en siete pacientes del Instituto Nacional de Nutrición.



"Se hizo un primer esfuerzo para incluir a México, que no estaba, la instrucción fue que participáramos vía el Instituto Nacional de Nutrición, esa fue la resolución que tomó la Secretaría de Salud", dijo en conferencia acompañado del Presidente.



"En el Instituto Nacional de Nutrición son siete (pacientes) y luego lo van a aumentar, ahora estamos esperando el acuerdo con el laboratorio de la Organización Mundial de la Salud para saber quienes van a ser incluidos en el protocolo próximo, que desde luego será más grande".



Ebrard dijo que se prevé aumentar el número de instituciones y pacientes que participen en el proceso.



"Ahora hay una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud entonces vamos a ampliar el número de pacientes en México y seguramente van a participar más instituciones pero hoy por hoy es el Instituto Nacional de Nutrición el que lleva el protocolo y el que está participando, vamos a ampliarlo y vamos a informar", comentó.



El Remdesivir, que se administra por vía intravenosa y se emplea para pacientes con síntomas más graves de Covid-19, fue avalado de emergencia en EU y Japón tras un ensayo clínico que mostraba que acortaba el tiempo de recuperación de algunos pacientes.



Se trata del primer medicamento aprobado para luchar contra el nuevo coronavirus.



Aporta México millón de euros a desarrollo de vacuna



Ebrard reveló que México aportó un millón de euros para ingresar a protocolos de investigación para desarrollar una vacuna contra el Covid-19.



El Secretario de Relaciones Exteriores informó que México es de los 12 países del mundo con mayor participación en las iniciativas de estudios.



Algunas de las iniciativas fueron derivadas de la resolución de las Naciones Unidas a la que se llegó tras la participación del Presidente en el G20, donde planteó garantizar el acceso universal a medicamentos, equipo médico y una potencial vacuna.



"Fue aprobada esta resolución por 179 países, con lo cual es la resolución con más respaldo en la historia de las Naciones Unidas", reveló Ebrard.



"Derivado de esto y de otras iniciativas mundiales convocaron, coincidiendo con la resolución que acabo de platicarles, a un esfuerzo global mundial para que las instituciones de investigación que cada país proponga puedan en conjunto trabajar la investigación de posibles vacunas".



México invitó a investigadores de la UNAM, el Instituto Nacional de Nutrición y diversas instituciones públicas y privadas a participar en tres protocolos en curso de vacunas que ingresarán a la fase uno para ser probadas en términos clínicos.



"El Presidente nos pidió que celebráramos el paso para que no llegáramos tarde a estas iniciativas", comentó.



"Debo decir que en México también hay diversas iniciativas en curso, tenemos que decidir qué opinar y cómo vamos a participar".



El funcionario informó que se invitó a países de Latinoamérica y el Caribe a participar en dichas iniciativas.



"Evidentemente la mayor inversión la están haciendo laboratorios privados, los que tienen mayor presencia, una infraestructura de investigación", dijo.



Asimismo destacó la participación de instituciones universitarias y de institutos de investigación.



"El objetivo es que se pueda llegar lo más pronto posible al desarrollo de una vacuna, segundo, igualmente importante, que sea de acceso público, es decir, el acuerdo primordial de esta iniciativa es que a la vacuna que se llegue se pondrá a disposición de todos", dijo.



También reveló que, en el ámbito de investigaciones de carácter privado, se trabaja con un laboratorio en Estados Unidos que desarrollo Remdesivir, para tener acceso al medicamento.

'Hay oferta de compra para TP-01'

Afirmó que ya hay una oferta de compra para el avión presidencial, el cual realizó pruebas de funcionamiento esta semana.

"Ya terminó su periodo de pruebas el avión, lo volaron antier y no tuvo ninguna falla y es una posibilidad de regresar, pero hay una oferta de compra", afirmó el Mandatario en conferencia matutina en Palacio Nacional.

"Se va a dejar unos días para ver si se concreta esta venta, pero ya les vamos informando", dijo.

Cuestionado por el comprador, el Mandatario señaló que se trata de una oferta del extranjero.

Ayer, el avión presidencial realizó un recorrido de prueba de alrededor de 2 mil kilómetros en un área del suroeste de Estados Unidos.

De acuerdo con la aplicación de rastreo de vuelos Flightware, el Boeing 787-8 despegó a las 10:04 horas locales del Aeropuerto de Logística del Sur de California y regresó al mismo complejo a las 12:25 horas.

El avión, con valor de 150 millones de dólares, fue comprada en la Administración del panista Felipe Calderón y estrenada por el priista Enrique Peña Nieto.

Asimismo, la aeronave mexicana fue enviada a California desde el 3 de diciembre de 2018 con la intención de ser vendida.

Van 5 mujeres a estados con crecimiento de Covid-19



López Obrador designó a una senadora y cuatro funcionarias federales como enviadas especiales a los estados donde se ha registrado un incremento de contagios por Covid-19.



Las representantes del Gobierno serán las responsables de la coordinación entre la federación y los estados para atención a la emergencia en las entidades que están consideradas en una segunda etapa prioritaria: Morelos, Veracruz, Oaxaca y Puebla-Tlaxcala.



En el caso de Oaxaca, el Presidente informó que solicitará licencia como Senadora la también cantante Susana Harp, quien trabajará en esa entidad.



En el caso del DIF, la directora, Rocío García, será enviada a Veracruz, mientras que la jefa de Unidad de Atención a Población Vulnerable, Rocío Bárcena Molina, se trasladará a Guerrero.



Elsa Veites, directora del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, representaría al Gobierno federal en Morelos, y la subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez, permanecerá para la coordinación en Puebla y Tlaxcala.



El Presidente informó que las designaciones fueron realizadas anoche, durante la reunión de gabinete en Palacio Nacional.