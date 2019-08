Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 28 de agosto

Cd. de México, México.-Revisa los temas más importantes que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.



Pide a FGR indagar ataque en bar



El Presidente López Obrador pidió a la FGR investigar el ataque en bar de Coatzacoalcos, Veracruz, que dejó 25 muertos, así como la actuación de la Fiscalía estatal por liberar en julio pasado al presunto autor material.



"Es muy lamentable me llena de tristeza que hayan perdido la vida, hasta ahora, 25 y en las primeras investigaciones estamos contando con información que los posibles responsables ya habían sido detenidos y se les dejó en libertad. Ahí hay un problema que tiene que investigarse sobre la actuación de la Fiscalía de Veracruz", expuso.



"Estamos pidiendo al Fiscal General que se atraiga este asunto, este lamentable hecho, que se lleve a cabo una investigación a fondo", señaló el Mandatario en conferencia matutina".



'Se finiquitaron todos los contratos de NAIM'



El Presidente anunció que ayer se finiquitaron todos los contratos relacionados con el cancelado proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) en Texcoco.



"Ya se concluyó la liquidación con todas las empresas que tenían contratos en el aeropuerto de Texcoco, ayer se terminó, se finiquitó ya el tema, todas las empresas", dijo al ser cuestionado sobre la opinión del empresario Carlos Slim, quien ayer dijo que el futuro dirá si se concreta esa terminal.



"Cumplimos con el compromiso que hicimos de hacernos cargo de bonos, de actuar con responsabilidad, de no afectar a ningún inversionista y cumplimos con el compromiso de no quedar a deber ningún peso a los constructores, ya se terminó con eso, estamos hablando de cientos de contratos que se resolvieron sin acudir a instancias judiciales".



El Presidente anunció una reducción en los cobros a las comisiones de las pensiones a los trabajadores, con lo que se estima que se generará un ahorro aproximado de 100 mil millones de pesos al término de la presente Administración."Esto implica que en la presente Administración se van a lograr cerca de 100 mil millones de pesos que van a pasar de las comisiones de las manejadores de los fondos, a las cuentas de los trabajadores", indicó." través de las inversiones de las Afores se fondea al sector carretero, al sector de comunicaciones, al sector de energía, al sector de vivienda, y se fondea también al gobierno federal mexicano".Sin dar detalles, el Presidente afirmó que el Gobierno federal está avanzando en el programa de reconstrucción por los daños que causaron los sismos de 2017."Lo de la reconstrucción, vamos a informar aquí, ya se está preparando el informe, para informarle al pueblo de México sobre cómo vamos en el programa de reconstrucción, o sea, qué se recibió, cuánto se ha invertido este año, cuál es el avance, qué tenemos pendiente", comentó."Vamos avanzando, vamos avanzando".'No se debe manchar nombre de Morena'Al confirmar que acudirá a plenaria de Morena, el Presidente dijo que hablará con legisladores para fijar su postura respecto a recientes conflictos internos"Si el partido que funde se echara a perder no solo renunciaría, sino me gustaría que lo cambiaran de nombre porque ese nombre nos dio la oportunidad de llevar a cabo la cuarta transformación"."No se debe manchar ese nombre".Tras propuesta de diputado del PT, el Presidente dijo ser partidario de la libertad de expresión y rechazó estar de acuerdo en la regulación de los medios de comunicación."Soy partidario de la libertad de expresión, no creo en la regulación, creo que la prensa se regula con prensa, no tiene que haber censura, tiene que haber libertad absoluta", comentó en conferencia matutina.López Obrador reiteró su agradecimiento a empresarios tras lograr un acuerdo sobre gasoductos"Agradecer a los empresarios de los gasoductos, volver a agradecerle, a Carlos Slim y a todas las empresas porque fue un buen acuerdo el que se logró el día de ayer", expuso."Fueron muchas horas de negociación y se evitó ir a tribunales internacionales, esa es una muestra más de que somos partidarios del diálogo y no de actuar".AMLO aseguró que no tuvo nada que ver con la salida de Carlos Loret de Mola de Televisa y reiteró que su Gobierno jamás ha pedido nada a ningún medio."No tuvimos absolutamente nada que ver en la salida de Televisa de Loret de Mola, para que quede claro, lo quiero dejar de manifiesto, nosotros nunca le hemos pedido a un director de un periódico o a un dueño de una estación de radio o televisión que censure a un periodista, ni siquiera le hemos pedido como se dice coloquialmente "frías" a nadie en medios de comunicación", afirmó.