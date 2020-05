Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 27 de mayo

Cd. de México, México.- Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Diálogo, no pelea con Gobernadores



Aseguró que no habrá confrontación con los gobernadores para la operación del semáforo con el que se pretende regular la reapertura económica en el País, tomando en cuenta los riesgos sanitarios por el Covid-19.



El Mandatario fue cuestionado sobre las exigencias de los ejecutivos locales, quienes han demandado a la Secretaría de Gobernación que se permita que los semáforos puedan operar desde los estados.



En respuesta, López Obrador ofreció diálogo y se dijo abierto a construir un consenso sobre ese mecanismo, que entrará en vigor a partir del primero de junio.



¿Cómo van a resolverlo?, se le preguntó.



"Pues con diálogo, no peleándonos, buscando los acuerdos y también no obligando a nadie, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho", manifestó.



REFORMA publicó este miércoles que varios mandatarios estatales rechazaron la postura del Gobierno federal de imponer un semáforo único para la reactivación.



Ayer, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió que el semáforo de reactivación es uno, y es federal.



Sin embargo, los gobiernos de Jalisco y Nuevo León, adelantaron que no habrá subordinación a los criterios de la federación.



Visitará estados con altos índices de Covid-19



Anunció que tiene planeado viajar la próxima semana a seis estados del sureste mexicano, de los cuales, por lo menos cuatro registran algunos de los índices más altos de casos confirmados y muertes por Covid-19.



Al detallar lo que podría ser su agenda trabajo de la próxima semana, dio a conocer que el lunes tomará un vuelo comercial a Cancún, en el que está dispuesto a usar cubrebocas, si la línea aérea así se lo pide.



Aunque aún no tiene la "autorización" de la Secretaría de Salud, adelantó que encabezará reuniones del Gabinete de seguridad, dará conferencias de prensa y encabezará actos públicos en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz.



"En mi caso es muy probable que salga a partir del inicio de la nueva etapa, o sea tengo que estar aquí hasta el domingo, cumplir a que se termine la etapa de sana distancia, pero a partir del lunes, es muy probable que con todos los cuidados inicie una gira por el País, porque todos los estados, todas las regiones son México.



"Les adelanto a todos que iniciaría yo el martes en Cancún, en la mañana llevaríamos a cabo una reunión de seguridad en Cancún, de 6 a 7 de la mañana, la conferencia de prensa también de 7 a 8 en Cancún, martes, ese mismo día vamos a dar un banderazo para el inicio del primer tramo del Tren Maya, que va de Cancún a Valladolid", señaló en conferencia.



De acuerdo con registros de la Secretaría de Salud, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Yucatán están entre los primeros diez estados en el número de muertes confirmadas por Covid-19.



Tabasco se ubica en el lugar cinco de fallecimientos a nivel nacional con 424, le siguen Veracruz con 416; Quintana Roo, 304 y Yucatán está en lugar 15 con 128 decesos.



El Mandatario pidió a los pobladores de los estados que visitará que "lo ayuden" durante la gira, debido a que no se pueden hacer eventos con concentraciones grandes de personas, pero ofreció "escuchar" sus peticiones a través de los coordinadores del Gobierno federal.



"Le pido a todos los que nos están escuchando, viendo, de los lugares que voy a visitar, que nos vamos a seguir queriendo a distancia, que no se pueden hacer actos grandes, que vamos a cuidar que sean muy pocos los asistentes, no más de 50 y cuidando la distancia, la sana distancia.



"Que quienes tengan cosas urgentes que tratar, los coordinadores del Gobierno federal van a estar desde el lunes en estos lugares en las plazas, también con sana distancia, recogiendo peticiones, escuchando los planteamientos de la gente, que nos ayuden, que ahora no puedo tener comunicación directa, pero sí vamos a poder recoger sus sentimientos", afirmó.



Atribuye aumento en reporte de muertes a ajuste



Afirmó que ayer se reportaron 501 muertes, el número más alto para un día, debido a un ajuste en el procedimiento para saber las causas de los fallecimientos.



"Estamos evaluando, en el caso de la Ciudad de México estamos en el pico, la meseta y hay indicios de que ya vamos a empezar el descenso, aún con lo de ayer que se acumularon desgraciadamente muchos fallecimientos. En el caso de la Ciudad el reporte que tenemos es que hay una disminución en la ocupación de camas de hospitales y también de terapia intensiva, vamos bajando, pero tenemos que estar muy pendientes. Lo de ayer que aumento mucho el número de fallecidos también tuvo que ver con un ajuste que se hace a partir del procedimiento médico para saber causas de fallecimientos que lleva algún tiempo, es un procedimiento que se realiza".



Urge a Gobernadores no endeudar; les darán extra



Pidió a Gobiernos estatales y municipales aplicar medidas de austeridad y no recurrir al endeudamiento para enfrentar la contingencia por Covid-19.



En su conferencia de prensa mañanera, el Mandatario también adelantó que la Secretaría de Hacienda comenzará a entregarles recursos extras al presupuesto, de un fondo de contingencia que cuenta con 60 mil millones de pesos.



"Ya mencioné que lo mejor es que no haya endeudamiento, ya he hablado de que la deuda personal, cuando nosotros dejemos de existir y pasemos a mejor vida, nuestras deudas, si las tenemos, no se heredan a los hijos, pero la deuda pública sí, esa es la diferencia, por generaciones", dijo a pregunta expresa.



"Entonces hay que ser muy responsables, no endeudar al País. Por eso estamos haciendo el esfuerzo de ahorrar, con austeridad, revisando sus fondos que estaban sin control, los fideicomisos para pagar deuda y no endeudarnos, apretarnos el cinturón para no aumentar la deuda".



López Obrador recordó el caso de Tlaxcala, donde el entonces Gobernador Antonio Álvarez Lima impulsó una reforma a la Constitución para que no pueda haber deuda en el Gobierno estatal, y los Mandatarios posteriores han cumplido.



"Tlaxcala es un ejemplo, no tiene deuda el Gobierno de Tlaxcala", aseveró.



El Jefe del Ejecutivo recomendó que los Gobiernos municipales y estatales den a conocer y apliquen un plan de austeridad republicana.



"Que haya disminución de sueldos, que no haya lujos, que no puedan comprar vehículos nuevos, que se reduzca la partida de viáticos, la partida de publicidad y van a ahorrar mucho, como se está haciendo en el Gobierno federal y lo digo con todo respeto, estamos predicando con el ejemplo", expresó.



Este año, dijo, por la austeridad ante la actuación situación, ya se presentó un ajuste en el gasto de Presidencia y se van a ejercer menos de 600 millones de pesos.



"Sí se puede, en todos lados, nada más hay que bajarle a los lujos, a las extravagancias".



El Presidente aseguró que si esos gastos se eliminan hay ahorros, y no se cae en endeudamiento, y adelantó sobre el fondo de contingencia de alrededor de 60 mil millones de pesos que se repartirá a los estados.



"Este fondo es para estabilizar presupuestos de Gobiernos estatales y la Secretaría de Hacienda les va a entregar, de acuerdo a las fórmulas, ese fondo. Es un extra a lo presupuestado".



"¿Ya lo saben los Gobernadores?", se le preguntó.



"Sí lo saben", respondió.



"Y hay unas reglas de operación de ese fondo, para que se entregue, creo que se entrega cada tres meses, he consultado al Secretario de Hacienda si se podía modificar las reglas para proceder de inmediato los recursos a los estados, van a empezar a entregarse".



El pasado 14 de mayo, durante una reunión, la Secretaría de Hacienda ofreció a los Gobernadores entregar unos 130 mil millones de pesos para compensar la caída en las participaciones.



Los recursos tendrán como origen el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), que actualmente cuenta con 60 mil millones de pesos.



Sin embargo, Hacienda explicó a los Mandatarios estatales sobre la implementación de algunos mecanismos bursátiles, que permitirían incrementar los fondos en unos 70 mil millones de pesos adicionales, por lo que la bolsa alcanzaría los 130 mil millones.



Reportan 73 incendios forestales activos



El Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, informó que hasta el momento suman 73 incendios forestales activos en 16 estados del País, los cuales ponen en riesgo 8 mil 700 hectáreas.



Al presentar el Plan de Control de Incendios y Huracanes, junto al Presidente, el funcionario destacó que los incendios son combatidos por mil 730 hombres y mujeres de Conafor, Sedena, Semar y unidades estatales y municipales de Protección Civil.



Durango, Jalisco, Nayarit y Zacatecas son los estados con incendios más importantes, precisó.



No obstante, León indicó que esta temporada hay 40 por ciento menos incendios y 60 por ciento menos hectáreas siniestradas, en comparación con el año pasado.



Asimismo, este cuatrimestre ha llovido 7.5 más por ciento, por lo que se tienen menos condiciones de sequía. Cerca del 39 por ciento del territorio mexicano tiene condiciones de sequía, comparado con el año pasado, que fue el 56 por ciento.



El titular de PC aseguró que se fortalecieron las labores de prevención y coordinación del manejo del fuego en conjunto con gobernadores y alcaldes.



Con respecto a los ciclones tropicales, destacó que la Conagua y el Servicio Meteorológico trabajan en la implementación del Plan Marina y el Plan DN III.



León comentó que podrían presentarse entre 30 y 37 huracanes en ambos océanos, de los cuales 5 o 6 podrían impactar en el territorio nacional. Hasta ahora solo se ha presentado uno.



Por su lado, el Mandatario López Obrador llamó a proteger a la población.



"Este es el informe que se pidió aquí sobre esto que se llevó a cabo que es muy importante tanto el apagar los incendios forestales, prepararnos para la temporada de huracanes, que se proteja de la población", dijo.