Lo mejor de la conferencia de AMLO de este miércoles 26 de febrero

Cd. de México.-Estos son los temas que abordó el Presidente López Obrador en su conferencia de este miércoles.



Analiza cancelar contrato Braskem-Pemex



Dijo que su Gobierno está revisando la posibilidad de cancelar un contrato con la firma Braskem, filial de la constructora brasileña Odebrecht, la cual era abastecida por Pemex, y crear una empresa nacional para producir polietileno.



"Lo importante es que esas operaciones fraudulentas ya no se emiten y no solo es por la actitud del Gobierno sino también por la actitud asumida por el sector empresarial".



"Eso ya no se permitirá en estos tiempos porque tu estás haciendo referencia a un acuerdo con la empresa Odebrecht, para ser claros, en donde se creó esta empresa para producir polietileno y se les aseguró gas a precios rebajados, gas de Pemex, se dejó sin gas a las plantas petroquímicas de Pemex para abastecer de gas esta planta de Odebrecht".



López Obrador hizo referencia a la planta Etileno XXI, la cual fue creada tras un acuerdo entre Pemex y Braskem, además de la socia mexicana Idesa, con la intención de producir polietileno, entre otros derivados.



"No sólo eso, para instalar la planta se les dio crédito de nacional financiera y de Bancomext, hubo influyentismo, corrupción, entonces se está revisando el contrato, pero lo más importante es que eso ya es pasado, se fue a la historia, al basurero de la historia".



"Se está revisando si se puede cancelar el contrato, si legalmente es posible hacerlo, porque también debemos actuar con legalidad que haya estado de derecho, si hay una investigación sobre este tema pero insisto, lo más importante es que nunca más vuelvan a suceder estas prácticas".



El acuerdo, firmado en 2016 por la Administración de Enrique Peña Nieto, estipula el abasto de 66 mil barriles diarios de etano para Etileno XXI a lo largo de 20 años. Sin embargo, Braskem-Idesa decidió importar etano, material necesario para la operación de la planta, debido a la falta del insumo por parte de Pemex.



Reconoce que campaña antidrogas no pegó



Reconoció que la primera etapa de su campaña antidrogas "no pegó" y que por eso decidieron lanzar una más directa en la que se mostrará la producción de droga y su efecto.



"¿Ustedes consideran que pegó, llegó la primera etapa a la gente? Nada, porque hay concepciones distintas y se tienen que respetar, esto que es muy fuerte, hay quienes no lo ven correcto, y como lo que se planteó fue tan subliminal, no se entendió y lo que queremos es informar, dar a conocer lo que pasa, por eso se optó por esta campaña ya más directa, vamos a hablar claro, por qué tenemos qué ocultar esto, por qué no decir todo, por qué el Gobierno no orienta, entonces ahora decidimos esto".



"Nos han mandado a decir un poco en lo que plantea el compañero, personalidades, muy famosos que estuvieron metidos en lo de las drogas, que quieren ellos ayudar con su experiencia, con testimonios".



-¿Quienes?, se le preguntó."Es que no quiero hacerlo, vamos a esperar, van a ayudar muchos y nos va a ayudar la gente, estoy seguro, nos van a ayudar los padres".El Gobierno federal lanzó así otra campaña para el combate al consumo de drogas sintéticas.El Mandatario presentó un video que comenzará a difundirse como parte de esta nueva campaña, destinada a informar sobre "la verdad del mundo de las drogas". En el video presentado se incluyen imágenes sobre la producción y efectos de las drogas.Según el Presidente, se trata de "imágenes fuertes", ya que se muestran algunos de los efectos que estas sustancias tienen en la salud de las personas."Necesitamos dejar en claro que las drogas, sobre todo las drogas de la actualidad, las drogas químicas, destruyen y no es cierto eso que se ve en la televisión, en las series, aclaro, vamos a ser respetuosos, no habrá censura, pero ese es un mundo idílico que no tiene que ver con la realidad, el mundo de las residencias, de las muchachas y muchachos guapos, de la ropa de marca, de los carros de lujo, eso no existe"."Lo cierto es que el que está metido en esos ilícitos vive a salto de mata y eso no es vida, pero todavía lo peor es el sufrimiento que producen las drogas".Acompañado de la Secretaria de Economía, el titular de Conamer, la Jefa de Gobierno y la IP, el Presidente López Obrador llamó a que todas las entidades se sumen a implementar la Ley de Confianza Ciudadana, la cual eliminará inspectores de establecimientos comerciales.Con esto, dijo, se busca que cada ciudadano asuma su responsabilidad para acabar con las extorsiones y corrupción."La Ley de Confianza Ciudadana ya se aprobó, se publicó y ahora va a convertirse en práctica cotidiana. Es un procedimiento importante que parte, como su nombre lo indica, de la confianza. Lo que queremos es que todos asumamos nuestra responsabilidad como buenos ciudadanos, que el empresario, el contribuyente, el ciudadano, no sea visto como un delincuente en potencia, sino que se de la confianza de que ya estamos viviendo una etapa nueva en la vida pública del País"."Todos tenemos que actuar con rectitud, con honestidad, que debemos darle la espalda a la corrupción, a los trucos, al eludir nuestras responsabilidades ciudadanas. Que no haya inspectores de vía pública, que no se de pie a la extorsión, a la mordida, al moche".Por su lado, César Emiliano Hernández Ochoa, titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), explicó cómo se realiza el registro de quienes se adhieran al padrón.Señaló que, a raíz de la entrada en vigor, se suspendieron las inspecciones, salvo las que están contempladas en la legislación.Indicó que la semana pasada se firmó ya un primer convenio con la Secretaría de Turismo para los contratos de servicios turísticos y hoy se firmará otro convenio con el Gobierno de la CDMX.En tanto, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que el sector empresarial está dispuesto a colaborar con la nueva legislación."La confianza es la materia prima de la colaboración, todos los organismos del sector empresarial estamos enormemente entusiasmados con esta nueva legislación, creemos que esta confianza provocará lo que se requiere para construir un mejor país", expresó.Asimismo, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la Capital también se suma al programa para erradicar la corrupción."El objetivo es erradicar la corrupción que tiene que ver con verificaciones y fomentar desarrollo económico y empleo", sostuvo."En la Ciudad se llama ley de responsabilidad social de la CDMX, lo anunciamos recientemente, ya hay una plataforma, solo serán verificados el 3 por ciento de establecimientos a partir de una muestra aleatoria".Luego que el Partido Verde revivió su propuesta de pena de muerte para homicidas y feminicidas, López Obrador rechazó que esa sea la solución."Yo no creo en la pena de muerte y no creo que sea una opción, una alternativa, la paz es fruto de la justicia, estoy convenido de que el ser humano es bueno por naturaleza, que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales, los mexicanos somos buenos, no nacemos malos y lo tengo probado"."No considero que sea una solución la pena de muerte".Ayer, Arturo Escobar, coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), inscribió su iniciativa en la Gaceta Parlamentaria.La iniciativa, respaldada por algunos de legisladores de Morena, propone establecer la pena de muerte como una excepción a la readaptación social, especificar que ésta se aplicable en casos de homicidio doloso de menores, feminicidio de menores y en casos de violación en el que la víctima sea asesinada.Escobar aseguró que están abiertos al debate e incluso están dispuestos a analizar la propuesta en un parlamento abierto.Tras afirmar que no intervendrá en elecciones de Estados Unidos y no apoyará a ningún candidato, López Obrador dijo que pedirá que se respete al pueblo de México."No voy a intervenir en la elección de Estados Unidos, no debemos hacerlo por principio"."No vamos nosotros a manifestarnos a favor de ningún candidato, no debemos hacerlo, lo único que vamos a pedir a todos, y eso no solo por las elecciones sino en todo tiempo, en todo momento, es que respeten a México, que respeten al pueblo de México, que no ofendan a los mexicanos, a todos".